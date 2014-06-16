بدوي: يجب احترام "مجانية الشواطئ" ونظافتها

أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي "نوعا من الامتعاض" إزاء بعض السلوكات التي تخص مجانية الشواطئ، مؤكدا على وجوب نظافتها ونظافة المحيط، وذلك خلال لقائه مع إطارات الوزارة في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة.

ودعا المسؤول إلى "التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين، خاصة وأن ذلك يأتي بعد تعليمات وتوضيحات أبرقت إلى الولاة".

وفي ذات الصدد، أكد بدوي على أنه "بالرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات و تجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها،غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا أكبر و عملا صارما"، مشددا على ضرورة "تجنيد كل الآليات الإدارية والقانونية والرقابية والعقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار".

ودعا الوزير الولاة إلى "العمل بصرامة وجدية من خلال فرض القانون والمتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا وسرا".