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حجز 16 قنطار من الخضر والفواكه ومواد فاسدة بلعباس شهر جوان

  11 جويلية 2017 - 13:18   قرئ 219 مرة   0 تعليق   الوطني
حجز 16 قنطار من الخضر والفواكه ومواد فاسدة بلعباس شهر جوان

تمكنت  عناصر الشرطة لامن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جوان الماضي  على حجز أكثر من 16 قنطار من الخضر والفواكه، 520  قطعة شكولاطة، 20 علبة جبن، كانت تعرض من قبل بعض التجار الفوضوين  في ظروف صحية غير مناسبة وتشكل خطرا على صحة المستهلك من جانب اخر تمكنت ذات المصلحة  من سحب 179 رخصة سياقة إرتكب أصحابها مخالفات تستوجب السحب الفوري لرخصة السياقة، كما تم وضع 12 مركبة في المحشر والتي تسبب أصحابها في مخالفات تستوجب الوضع في المحشر، كما تم  حجز 28 دراجة نارية وتم وضعها في المحشر والتي كان أصحابها يستعملونها بدون  احترام معايير السلامة ،تأتي العملية في أطار محاربة الاسباب المؤدية الى حوادث المرور  والتي تم تسجيل خلال جوان المنصرم 15 حادث مرور، نتج عنها وفاة شخص واحد وإصابة 16 آخرين  بجروح متفاوتة الخطورة، أما في مجال العمران وحماية البيئة، فقد أحصت المصلحة 14 مخالفة متعلقة بكل من العمران وحماية البيئة ، حيث يتم في هذا الإطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، حيث تم في هذا الإطار توجيه 14 إعذارا .

 

م بن ترار

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