رفع التجميد على المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية بالولايات الحدودية

أصدر الوزير الأول, عبد المجيد تبون, تعليمة تتعلق برفع التجميد على المشاريع الخاصة بالهياكل التربوية بالولايات الحدودية, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لمصالح الوزير الاول.

و أوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه التعليمة, "المندرجة في إطار تجسيد مخطط الحكومة المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الأمة و نواب المجلس الشعبي الوطني, هي أدرار, بشار, تمنراست, إليزي, تندوف, الوادي, ورقلة, النعامة, تبسة, الطارف, سوق أهراس و تلمسان".

وأضاف البيان أنه تنفيذا لهذه التعليمة "سيتم الشروع في إنجاز 40 مدرسة ابتدائية في ال12 ولاية المذكورة, كما سيتم إنجاز مدرستين داخليتين في كل من أدرار و إليزي