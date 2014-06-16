إنقاذ عائلة من موت محقّق جراء اختناقهم بالغاز في تيسمسيلت

تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت سهرة أمس الاثنين، من إنقاذ عائلة من موت محقق جراء اختناقهم بالغاز، داخل مسكنهم بمدينة برج بونعامة حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء المكلف بالإعلام بذات المصالح.

وأوضح محمد مهدوم لوكالة الأنباء الجزائرية، أن أعوان الوحدة الثانوية لدائرة برج بونعامة تدخلوا سهرة أمس لإنقاذ أم وخمسة من أبنائها (تتراوح أعمارهم ما بين 7 أشهر و41 سنة) كانوا في حالة إغماء متقدمة بداخل مسكنهم المتواجد بحي "محمد قادوس" بمدينة

برج بونعامة جراء استنشاقهم للغاز المنبعث من مولد كهربائي يشتغل بمادة المازوت. وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان قبل أن يتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج بونعامة لاستكمال العلاج وفق ذات المصدر.

من جهتها فتحت مصالح أمن دائرة برج بونعامة تحقيقا حول ملابسات الحادثة.