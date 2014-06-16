قرى تيزي وزو تحترق وهلع وسط السكان

تسببت، اليوم، درجات الحرارة التي بلغت مستوياتها القصوى بتيزي وزو، في اندلاع عدة حرائق على مستوى الكثير من قرى بلديات الولاية التي وجد سكانها أنفسهم محاصرين بالنيران من كل الجهات، ويعد الحريق الذي سجلته دائرة ذراع الميزان من أكبر الحرائق الذي أحصته تيزي وزو، الثلاثاء، حيث شمل 3 بلديات مكيرة، ذراع الميزان وايت يحي موسى، الأخيرة عرفت حالة هلع وسط السكان خصوصا بعدما بلغت السنة النيران مشارف المنازل وتسببها في تعرض مواطني يبلغ من العمر 62 سنة قرية ايت حولحاج إلى حروق من الدرجة الثالثة تم إسعافه على جناح السرعة إلى مستشفى كريم بلقاسم بمدينة ذراع الميزان.