استنفار في المستشفيات ووزارة الصحة تُحذر

وفيـــــات إغمـــــاءات وحظــــــر تجـــــــوال بسبـــــب موجــــــة الحــــــرّ

خلفت موجة الحر التي اجتاحت العديد من ولايات الوطن وفيات واختناقات، وتسببت في اندلاع عدة حرائق دفعت المصالح الصحية والحماية المدنية للإعلان عن حالة الاستنفار، في حين لم تقدم وزارة الصحة والسكان أية تفاصيل عن الوضعية، وأرجعت الأمر في اتصال بـ المحور اليومي إلى عدم وصول تقارير مديريات الصحة بالولايات.

في ولايات الجنوب بلغت درجات الحرارة معدلات قياسية، في حين أحصت المؤسسات الصحية خلال الأسبوع الجاري 140 حالة إغماء، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي، حيث تم نقلهم إلى مصالح الاستعجالات لتلقي العلاج، في حين حذرت مديريات الصحة بولايات ورقلة وإيليزي وأدرار وتمنراست وبشار وتندوف من التجوال في فترة القيلولة خلالها التي تكون درجات الحرارة في أوجها، علما أن ذات المصالح أحصت مصرع 04 أشخاص. ومن جهة ثانية، لاحظت المحور اليومي شللا تاما في النشاط التجاري وحركة المرور، فيما اضطرت عدة عائلات ميسورة الحال إلى التوجه نحو الولايات الساحلية هروبا من موجة الحر وكذا الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وشبكة المياه الصالحة للشرب، وبولاية وهران سجلت مصالح الأرصاد الجوية الجهوية بإيسطو، ظهيرة أمس، 42 درجة ببلديات البرية، السانيا وسيدي الشحمي في الظل، فيما تراوحت درجات الحرارة بوسط مدينة وهران ما بين 35 و42 درجة، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى مقاطعة الخروج من المنازل، مخافة التعرض لأشعة الشمس الحارقة، فيما استقبلت كل من مصلحتي الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بن زرجب وإيسطو العديد من المصابين بضيق في التنفس والمتأثرين بارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة، لا سيما لدى كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية كالربو وغيره، الأمر الذي دفع بالمختصين والأطباء إلى تحذير المرضى من التعرض لأشعة الشمس في الفترة الممتدة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء، أما ولاية البليدة فعرفت أحياؤها وشوارعها والساحات العامة فيها شبه حظر للتجوال بالأمس، بفعل درجات الحرارة التي بلغت مستويات غير عادية، حيث بدت بعض الأحياء والفضاءات والمحلات التجارية شبه خالية، خاصة تلك التي تفتقر إلى مكيفات التبريد، مما اضطر الكثير من المواطنين إلى المكوث في بيوتهم وأماكن عملهم، والاستمتاع ببرودة مكيفات الهواء. وأفادت المعلومات التي توفرت لدى المحور اليومي ، أنه تم تسجيل حرائق غابات ومساحات من الغطاء النباتي بكل من منطقة وادي جر إلى الغرب، وأيضا بكل من تخوم منطقتي الأربعاء وبوقرة شرقا، وأيضا بحوش لقرو في بوفاريك، كما تم تسجيل حالة إغماء لطالبة بجامعة سعد دحلب في جامعة البليدة 1، فضلا عن استقبال بعض المؤسسات الاستشفائية والعيادات الطبية حالات مرضية، من أشخاص يعانون من أمراض تنفسية مثل الربو وما شابه.

مواطنو البليدة وعين الدفلى يتوافدون على شواطئ تيبازة

عرفت شواطئ ولاية تيبازة أمس، توافد الآلاف من المصطافين من ولايات عين الدفلى، البليدة، الشلف، المدية والعاصمة، بسبب موجة الحر التي وصلت إلى 40 درجة مئوية.

رغم أن الطقس لم يكن حارا بالقدر الذي تصوّره البعض قبل يوم أمس، بولاية تيبازة إلا أن الولايات المجاورة عرفت موجة حر كبيرة وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، دفعت بسكانها إلى التوافد على شواطئ ولاية تيبازة بداية من شاطئ العقيد عباس بالدوادة إلى غاية شاطئ تيغزة بالداموس، فالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين العاصمة وتيبازة والطريق السريعة بواسماعيل-شرشال والطريق الوطنية رقم 42 و42 أ والطريق الوطنية رقم 67 والطريق الولائية رقم 106 عرفت حركة مرورية غير عادية أمس، بعد أن توافدت آلاف المركبات بترقيم مختلف من الولايات المجاورة المذكورة سابقا، وتحسبا لهذا الوضع كانت مصالح الحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني والشرطة قد جندت آلاف الأعوان، من أجل ضمان تأمين المصطافين بالطرقات والشواطئ ولتسهيل حركة المرور والتدخل في حالة وجود أي طارئ.

موجة الحر تدفع العنابيين إلى الشواطئ

عرفت الحركة وسط مدينة عنابة أمس، نقصا كبيرا خاصة في الظهيرة، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة التي وصلت إلى 44 درجة، حيث لم تعرف شوارع قومبيطا والحطاب وساحة الثورة نفس الحركة المعتادة، بسبب تفضيل المواطنين البقاء في بيوتهم أو أماكن عملهم لعلمهم المسبق بارتفاع درجة الحرارة، فيما فضلت العائلات والشباب غزو شواطئ لاكاروب ، طوش ، بلفودار وعين عشير من الصباح الباكر، كما عاستقبلت شواطئ شطايبي الكثير من الشباب القادمة من قالمة وسوق أهراس، ورغم أن الشواطئ تعرف غالبا ارتفاعا في عدد المصطافين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن بداية هذا الأسبوع عرفت تغيرا في المعطيات، بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، وعرف البولفار عكس العادة حركة في الفترة الصباحية والظهيرة، في الوقت الذي نقصت فيه الحركة بوسط المدينة.

حظر تجوال في جيجل وغياب العمال عن الورشات

عادت موجة الحر لتضرب مجددا ولاية جيجل متسببة في توقف العديد من النشاطات، لا سيما تلك التي تحتاج إلى جهد بدني، ناهيك عن اندفاع آلاف الأشخاص نحو شواطئ البحر بحثا عن الانتعاش وسط ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق الولاية، على غرار مدينة الميلية ظهر أمس، التي بلغت الحرارة فيها سقف الـ 42 درجة، وبدت أغلب مدن ولاية جيجل بالآخص الداخلية منها وحتى الساحلية أمس مدن أشباح، بعدما غادرها سكانها إما نحو شواطئ البحر أو باتجاه وديان الولاية المعروفة وبعض الفضاءات الطبيعية التي توفر لمرتاديها أجواء باردة نسبيا قياسا بمناطق أخرى، في الوقت الذي لازمت فيه البقية منازلها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان صور ثاني يوم من عيد الفطر، بسبب موجة الحر التي ضربت العديد من الولايات الشمالية، كما سُجل غياب عدد كبير من العمال الذين ينشطون على مستوى بعض ورشات البناء والأشغال العمومية أمس، حيث اضطر المئات من هؤلاء إلى التوقف عن العمل بعد الساعة العاشرة صباحا، فيما لم يحضر بعضهم إطلاقا ـ حسب مسؤول إحدى مقاولات البناءـ، الذي اعترف باستحالة العمل في هكذا ظروف، لا سيما بالنسبة للعمال الذين ينشطون في العراء أو بالأحرى تحت أشعة الشمس الحارقة والذين تحتاج مهامهم إلى مجهود بدني كبير.

في سياق متصل، سجلت المصالح الاستشفائية بجيجل خلال الـ 48 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 60 إصابة بضربات الشمس.

وفاة كهل في أم البواقي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أدى الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بولاية أم البواقي التي تعدت الـحرارة فيها 44 درجة، إلى وفاة كهل ينحدر من مدينة عين البيضاء خلال اليومين الأخيرين، فيما شهدت مستشفيات الولاية توافدا لعدد من الأشخاص الذين لم يتحملوا الارتفاع الشديد في الحرارة، خاصة المصابين بأمراض مزمنة كالضغط الدموي والربو، وأغلبهم من الأطفال والمسنين، وبالمقابل تم تسجيل نشوب العديد من الحرائق التي أدت إلى إتلاف العديد من الأشجار.تم تسجيل حسب مصادر موثوقة بمختلف المستشفيات الموزعة عبر إقليم الولاية إصابة أزيد من 40 شخصا بضربات الشمس، في الوقت الذي نجا فيه العديد من الأطفال من الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم التي تؤدي إلى الشلل غالبا، بينما قدر عدد الأشخاص الذين أصيبوا بضيق التنفس بالعشرات، بالمقابل أعلنت مستشفيات أم البواقي عن حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ خلال الثلاثة أيام الجارية.

قرى بتيزي وزو تحترق

تسببت درجات الحرارة التي بلغت مستوياتها القصوى بتيزي وزو، في اندلاع عدة حرائق على مستوى الكثير من قرى بلديات الولاية التي وجد سكانها أنفسهم محاصرين بالنيران من كل الجهات، ويعد الحريق الذي سجلته دائرة ذراع الميزان من أكبر الحرائق التي أحصتها تيزي وزو، أمس، حيث شمل 3 بلديات مكيرة، ذراع الميزان وايت يحي موسى، التي عرفت هلعا وسط السكان، خصوصا بعدما بلغت ألسنة النيران مشارف المنازل وتسببها في تعرض مواطني يبلغ من العمر 62 سنة قرية ايت حولحاج إلى حروق من الدرجة الثالثة، تم إسعافه على جناح السرعة إلى مستشفى كريم بلقاسم بمدينة ذراع الميزان، وحسبما أكده السكان في تصريحاتهم لـ المحور اليومي فإن الحريق الذي بدأ من قرية أملخشان بلدية مكيرة امتد إلى كل من بلديتي ذراع الميزان وايت يحي موسى بسبب قوة الرياح، إذ لم يجد مواطنو هذه المناطق في ظل تأخر إمدادات الحماية المدنية وقلة عدد الأعوان الموجودين بعين المكان وعجزهم عن التحكم في الحريق، حلا سوى إخلاء منازل العشرات من العائلات التي تم نقلها إلى ابتدائية المنطقة تفاديا لأي خسائر بشرية تضاف إلى نظيرتها المادية المحصاة والمتمثلة في إتلاف المئات من أشجار الزيتون والمثمرة، إضافة إلى عدد معتبر من خمم الدجاج. من جهته أكد المكلف بالاعلام لدى مديرية الحماية المدنية بتيزي وزو النقيب كمال بوشاقور، أن الولاية سجلت العشرات من نقاط اندلاع الحرائق عبر إقليمها، حيث إن 10 منها صنفت كأكبر الحرائق، وهي المسجلة على مستوى بلديات الناحية الجنوبية، على غرار ذراع الميزان، مكيرة، تيزي غنيف، ايت يحي موسى، فريقات، مشطراس، فضلا عن كل من تيقزيرت، ايت خليلي وعزازقة.