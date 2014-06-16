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تطبيقا لمقتضيات قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

استخلاف خمسة وزراء بنواب جدد في البرلمان

  11 جويلية 2017 - 20:55   قرئ 518 مرة   0 تعليق   الوطني
استخلاف خمسة وزراء بنواب جدد في البرلمان

 وافق المجلس الدستوري على استخلاف النوّاب الذين تمّ تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، تطبيقا للقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

 

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أسماء خمسة نواب استخلفوا الوزراء الذين تمّ تعيينهم بتاريخ 25 ماي الفارط أعضاء في الجهاز التنفيذي، من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلّق الأمر بكلّ من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، التي فازت بعهدة نيابية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية لولاية البليدة، وتمّ استخلافها بالمترشحة أمينة أبركان. والطيب زيتوني وزير المجاهدين، الذي كان نائبا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية وهران، وخلفه المترشح صالح قدادرة، إضافة إلى الطاهر حجار الذي عيّن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تيارت، استخلفه المترشح محمد مازوز، فضلا عن محجوب بدة، حيث استخلفه المترشح عاشور سغواني، بعدما عيّن وزيرا للصناعة والمناجم عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية المدية، إلى جانب طاهر خاوة، بعدما عاد إلى الحكومة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، واستُخلف بالمترشح مراد حليس عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية باتنة. وجاء في قرار المجلس الدستوري أنّه يتمّ تبليغ رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالقرار، تنفيذا لمقتضى قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث لا يسمح الجمع بين وظيفة النائب والعضوية في الحكومة، مما يستلزم استخلاف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله في وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية. 

حكيمة ذهبي

 

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