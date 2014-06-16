وزارة الصحة تتوصل إلى خارطة طريق وتنقذ سوق الأدوية

الصيادلة يقررون إلغاء إضرابهم المقرر اليوم

أعلن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، عن إلغاء الإضراب المقرر الدخول فيه اليوم، تنديدا بإلغاء نظام الامتيازات الخاصة بالصيادلة، لا سيما فيما يتعلق بالشق المتعلق بهامش الربح على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، وبذلك تكون وزارة الصحة تمكنت من تجنب دخول أكثر من عشرة آلاف صيدلي في إضراب وطني.

أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنه لن يكون هناك إضراب للصيادلة على المستوى الوطني اليوم كما كان متفقا عليه سابقا خلال الاجتماع المنعقد مع الصيادلة الذين حضروا من كل ولايات الوطن، وبذلك تتمكن وزارة الصحة من تجنب دخول أكثر من عشرة آلاف صيدلي في إضراب وطني، وتنجح في إنقاذ سوق الأدوية من الشلل، وجاء إلغاء قرار الدخول في الإضراب، بعد الاجتماع الذي عُقد أمس، مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، على مستوى مقر الوزارة، مما بدد مخاوف الصيادلة حول مراجعة نظام التحفيزات المالية لعمال السلك، كما أوضح رئيس نقابة الصيادلة أن الاجتماع مع الوزير كان مثمرا جدا. من جهتها أوضحت الوزارة الوصية، أنها لم تتخذ أي قرار حول مراجعة نظام التحفيزات للصيادلة، كما تروجه له بعض الأطراف الراغبة في خلق البلبة والفوضى في هذا القطاع الحساس. للإشارة، فقد دعت النقابة الوطنية للصيادلة جميع منخرطيها على المستوى الوطني، إلى الدخول في إضراب وطني هذا الأربعاء، للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التحفيزات المالية للمنتوجات المحلية، كما شدد المدير العام للضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، في آخر تصريح له على تمسك مصلحته بالشراكة مع الصيادلة الخواص، باعتبار أن الأمر يتعلق بنظام الشفاء الذي يضمن خدمة عمومية ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية بسعر في متناول الجميع.