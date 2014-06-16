نفى تغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة

بوركايب يكشف عن إحالة أكثر من 3 ملايين موظف على التقاعد هذا العام

كشف المديرالعام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، عن وجود أزيد من 3 ملايين موظف أحيلوا على التقاعد خلال عام 2017، إضافة إلى استفادة 36 مليون جزائري من بطاقة الشفاء، فيما قدر قيمة النفقات السنوية للصندوق بـ 200 مليار دينار، مؤكدا عدم اتخاذ أي قرارمتعلق بتغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة والمتعلقة بهامش الربح المطبق على المنتجات المصنعة محليا.

أعلن جواد بوركايب للقناة الثالثة، أمس، عن اتخاذ قرار لم يتم إلى حد الآن يخص تغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة للصيادلة والمتعلقة بهامش الربح المطبق على المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا، وقال إننا متمسكون بشراكتنا مع الصيادلة الخواص، لأن الأمر يتعلق بنظام الشفاء الذي يضمن خدمة عمومية، ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية ، مشددا على أهمية ترقية النظام الحالي، من خلال تكثيف المشاورات، وأكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حرصه على ضرورة تحقيق اتفاق حول إجراءات تحظى بالإجماع وتراعي انشغالات الصيادلة، معلنا عن تنظيم اجتماعات تقنية في أقرب الآجال ما بين مسؤولي قطاع الضمان الاجتماعي وممثلي النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة. وتأتي هذه التصريحات غداة لقاء جمع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة هذا السلك، حيث أوضح مراد زمالي، على أهمية ترقية الحوار والتشاور باعتبارهما أساسا تقوم عليهما أي مبادرة أو اقتراح يتعلق بملف العلاقات التعاقدية ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والصيادلة الخواص، كما أبرز من جهة أخرى أهمية الحفاظ وترقية مكسب الشراكة التي تجمع القطاع بالصيادلة الخواص، والتي سمحت ـ حسبه ـ بنجاح نظام الشفاء والدفع من قبل الغير لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.