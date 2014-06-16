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ربطها بضرورة تحديث الإدارة الجبائية ومكافحة الغش

راوية يتوقع ارتفاع مداخيل الضريبة العادية

  11 جويلية 2017 - 21:38   قرئ 437 مرة   0 تعليق   الوطني
راوية يتوقع ارتفاع مداخيل الضريبة العادية

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن مداخيل الجباية العادية ستعرف ارتفاعا بفضل عصرنة إدارة الضرائب، حيث سيتم تعميم التسيير الإلكتروني للضريبة، وكذا تعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي.

 

أوضح راوية أن هذا النموذج يرتكز على مقاربة جديدة للسياسة الضريبية والميزانية من جهة وتحقيق التنويع الاقتصادي من جهة أخرى، مضيفا في مداخلة له خلال ملتقى دولي حول  تحسين تسيير الخزينة  الذي نظمته الجمعية الدولية لخدمات الخزينة، أن تعميم التسيير الإلكتروني للضريبة وتعزيز جهود مكافحة الغش والتهرب الضريبي يقتضي إصلاح النظام الجبائي، من أجل ضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بمداخيل الجباية العادية. في الصدد ذاته، أكد المسؤول الأول عن قطاع المالية، أن مداخيل الجباية العادية ستشهد ارتفاعا بفضل هذه الإجراءات الاستعجالية، معترفا في الوقت ذاته، بتراجع الموارد المالية للبلاد بشكل كبير منذ 2014، في ظل انخفاض إيرادات الجباية البترولية، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى اعتماد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو على حد قوله.

بخصوص الميزانية، قال راوية إن التحكم الأفضل في النفقات العمومية سيكون عبر تطبيق إصلاحات في الميزانية والمحاسبة، مما سيساهم ـ حسبه - في تطوير قطاع المالية العمومية، من خلال تفعيل تقنيات الهندسة المالية لتسيير أنجع للخزينة، وتطرق ذات المسؤول إلى ملف تسيير خزينة الدولة، وأكد ضرورة توفر المعلومات آنيا، لا سيما تلك المتعلقة بالإيرادات والنفقات في مختلف مراحل التنفيذ، قصد التمكن من إنشاء مخططات مالية وضبط تدفقات الميزانية، وشدد الوزير راوية على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتطوير القطاع، موضحا أن مشاريع أنظمه المعلومات للخزينة والجباية والأنظمة المدمجة لتسيير الميزانية الذي باشرته وزارة المالية مؤخرا، ستدر فوائد كبيرة على الخزينة العمومية،عن طريق توفير كل المعلومات الضرورية لتسيير عملي لهذه الخزينة.

للإشارة، ارتفعت عائدات الجباية العادية المحصلة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2016، بأكثر من 221 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من 2015، فيما سجل تحصيل عائدات الجباية النفطية المحسوبة في الميزانية تراجعا يناهز 120 مليار دينار خلال نفس الفترة مقارنة بالتحصيلات المحققة في 2015.

لطفي العقون 

 

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