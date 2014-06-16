الجيش يدمر 4 قنابل تقليدية الصنع في المدية والشلف

دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، أمس بالمدية والشلف، أربع قنابل تقليدية الصنع.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الوادي وبسكرة، مهربين وضبطت شاحنتين مُحملتين بـ 20 قنطارا من معدن النحاس و75 قنطارا من مادة التبغ. في حين أوقف حراس الحدود بعين قزام، ثلاثة مهربين وحجزوا مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حراس الشواطئ بعنابة ووهران، محاولات هجرة غير شرعية لــ 98 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.



