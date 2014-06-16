بسبب موجة الحر التي تجتاح ولايات الوطن

الحماية المدنية تسجل 22 حريقا عبر 11 ولاية

تجتاح ولايات الوطن هذه الايام موجة حر شديدة تصل الى حدود الـ 44 درجة مائوية بالولايات الداخلية وتتعدى الـ 40 درجة بالولايات الساحلية .

وقد أكدت المكلفة بالاعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة على أمواج القناة الأولى تسجيل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بالولايات الداخلية إلى غاية هذا الاربعاء على أن يشعر سكان المناطق الشمالية بانخفاض محسوس بداية من الخميس.

ومع الحرارة التي اجتاحت مختلف ولايات الوطن تم تسجيل رقم قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 13 ألف ميغاواط مستهلكة خلال يوم أمس فقط في وقت تتوقع فيه مصالح توزيع الكهرباءالمجندة للاستجابة لطلب 14الف ميغاواط زيادة في معدل الاستهلاك خلال الايام القادمة وتنصح بترشيد استهلاك الطاقة

ومع ارتفاع معدل درجات الحرارة تكثر الحرئق الغابية و هو ما أحصته المديرية العامة للحماية المدنية حسب مدير الاعلام فاروق عاشور الذي صرح للقناة الثالثة بأن 20حريقا شب في 11ولاية، 4منها في ولاية تيزي وز و الفرق المتنقلة مجندة بوسائلها المادية و البشرية من أجل إخمادها .