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بسبب موجة الحر التي تجتاح ولايات الوطن

الحماية المدنية تسجل 22 حريقا عبر 11 ولاية

  12 جويلية 2017 - 11:20   قرئ 334 مرة   1 تعليق   الوطني
الحماية المدنية تسجل 22 حريقا عبر 11 ولاية

تجتاح ولايات الوطن هذه الايام موجة حر شديدة  تصل الى حدود الـ 44 درجة مائوية بالولايات الداخلية وتتعدى الـ 40 درجة بالولايات الساحلية .
وقد أكدت المكلفة بالاعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة على أمواج القناة الأولى تسجيل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بالولايات الداخلية إلى غاية هذا الاربعاء على أن  يشعر سكان المناطق الشمالية بانخفاض محسوس بداية من الخميس.
ومع الحرارة التي اجتاحت مختلف ولايات الوطن تم تسجيل رقم قياسي في استهلاك الكهرباء بلغ 13 ألف ميغاواط مستهلكة خلال يوم أمس فقط في وقت تتوقع فيه مصالح توزيع الكهرباءالمجندة للاستجابة لطلب  14الف ميغاواط  زيادة في معدل الاستهلاك خلال الايام القادمة وتنصح بترشيد استهلاك الطاقة  

ومع ارتفاع معدل درجات الحرارة تكثر الحرئق الغابية و هو ما أحصته المديرية العامة للحماية المدنية حسب  مدير الاعلام فاروق عاشور الذي صرح للقناة الثالثة بأن  20حريقا شب في 11ولاية، 4منها في ولاية تيزي وز و الفرق المتنقلة مجندة بوسائلها المادية و البشرية من أجل إخمادها .

تعليقات (1 منشور)

mehdi mountather 14/07/2017 11:54:14
Des mains invisible derrière ces feux de forêt en Kabylie des mains invisible derrière le vent qui propage le feu des mains invisible derrière la température plus 40 WALLAH lijayah jayah feu de forêt ordre d'ALLAH et punition d' ALLAH pour les criminels les amis de satan en Kabylie en Californie en Italie a l'époque colonial l'aviation française a plusieurs reprise a voulu mettre le feu en Kabylie a Tamgout et Yakouréne ils n'ont pas réussi parce que les moudjahidines et les kabyles de l'époque des vrais musulmans par contre aujourd'hui les terroristes et ces kabyles en justice en famille a cause de 100 cm de terre des hypocrites aujourd'hui si les kabyles ne mettrons pas fin a ces conflits entre familles et de ne pas appliquer l’héritage islamique pour les femmes de mettre fin en nudisme sur les plages les villages et les villes mettre fin disque joky fermer les bars les terroristes de poser leurs armes c'est l'extermination de la Kabylie par ces feux de forêt de plus en plus apocalyptique perte humain animal végétal sur le compte de ces criminels qui ont provoquer la colère d' ALLAH pour les 46 wilayas kifkif
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