حجز 91 كلغ من الكيف لدى شخصان بمغنية

تمكنت عناصر الشرطة من الأطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات و حجز 91 كيلوغرام من المخدرات في عمليتين منفصلتين بقرية البطيم 5كلم غرب مغنية .

القضية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، مفادها حيازة المدعو"م م" لكمية معتبرة من المخدرات، واستغلالا لهذه المعلومة اتضح أن الكمية بحوزة شريكه المدعو" م م " ، وعليه قامت عناصر الأمن بوضع خطة محكمة وتتبع أفراد هذه الشبكة الإجرامية أفضت عن حجز 67 كيلوغراما من المخدرات موضوعة بداخل كيس أزرق اللون على شكل حقيبة وكيس أبيض من الخيش، في نفس السياق تم إيقاف أحد أفراد الشبكة المدعو" م م" 19 سنة بقرية البطيم دائرة مغنية، التحريات الميدانية مكنت عناصر الأمن من حجز كمية أخرى من المخدرات وزنها 24 كلغ لتصل المخدرات الحجوزة الى 91 كيلوغراما، هذا ولايزال التحقيق جار مع الموقوفين للوصول الى مصدر البضاعة ووجهتها .

م بن ترار