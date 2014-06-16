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انخفاض في درجات الحرارة بدءً من هذا الخميس

  12 جويلية 2017 - 12:36   قرئ 310 مرة   0 تعليق   الوطني
انخفاض في درجات الحرارة بدءً من هذا الخميس

ينتظر أن تعرف درجات الحرارة إنخفاضا محسوسا بداية من هذا الخميس، حيث أكدت "هوارية بن رقطة" المتحدثة باسم مصالح الأرصاد الجوية في تصريح للإذاعة الوطنية،  أنّ موجة الحر التي عرفتها عدة ولايات، ستستمر على مدار اليوم الأربعاء، علما أنّ الحرارة بلغت مستوى 44 درجة مئوية في الولايات الداخلية و40 درجة مئوية على مستوى الولايات الساحلية. وأفادت "بن رقطة" أنّ درجات الحرارة ستعود إلى معدلها الفصلي اعتبارا من أولى ساعات الخميس.

الأطباء يدعون لتفادي الخروج وقت الذروة

من جهتهم، نصح الأطباء فئة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة وكذلك الأطفال، بشرب كميات كبيرة من الماء وتجنب التعرّض إلى أشعة الشمس الحارقة، التي تتسبب في الإصابة بضربات شمسية تكون نتيجتها سلبية.

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