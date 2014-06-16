الهامل يشارك في أشغال الاجتماع حول مكافحة الجرائم الرقمية والمالية بليون الفرنسية

سيشارك اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية التعاون الإفريقي في مجال الشرطة ''أفريبول''، على رأس وفد هام، بداية من اليوم، بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، بمدينة ليون الفرنسية في أشغال الاجتماع الذي سيتناول موضوع التصدي للجريمة الرقمية والمالية، بحضور ممثلين من عدة دول وهيئات شرطية جهوية واقليمية وذلك تلبية للدعوة التي وجهت له من قبل الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، السيد يورغن شتوك.

حيث سيقوم اللواء بإلقاء مداخلة، يتناول من خلالها مجالات تعزيز التعاون وتوثيق آليات تبادل التجارب والخبرات للتصدي لكل أشكال الإجرام، بما فيه الجريمة الرقمية والمالية بين أجهزة الشرطة في الدول الافريقية، في إطار آلية التعاون الافريقي في مجال الشرطة ''الأفريبول''، التي احتضنت الجزائر أشغال جمعيتها الأولى في شهر ماي من السنة الجارية، كما سيتطرق السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية ''الأفريبول'' إلى خطة العمل التي صادق عليها ممثلو أجهزة الشرطة بالدول الافريقية، في ختام أشغال الجمعية العامة ''للأفريبول'' بالجزائر والهادفة في جوهرها إلى توحيد الجهود وإرساء دعائم قوية لمكافحة الجريمة، من خلال التكوين العصري والأداء الاحترافي لأفراد الشرطة بالدول الافريقية، للإشارة، فسيلتقي الهامل بالمناسبة بنظرائه من مختلف الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الهيئات الشرطية الاقليمية والجهوية المشاركين في أشغال هذا الاجتماع، لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات للتصدي لكل أشكال الجريمة.