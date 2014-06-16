مصرع عامل في انهيار تربة وغرق صبي بمجمع مائي

سجلت مصالح الحماية المدينة بولاية قسنطينة 4 وفيات خلال يومين، وذلك إثر مصرع شخصين في انحراف وانقلاب سيارة ودراجة نارية، وكذا مقتل عامل بسبب انهيار تربة على عمال بورشة، وغرق صبي في الـ 15 من العمر بمجمع مائي ببلدية ابن باديس، ولقي أول أمس المدعو "ج.إ" البالغ من العمر 40 سنة حتفه اثر انهيار أتربة على مجموعة من العمال أثناء قيامهم بعملية حفر على عمق 2.5 متر وعرض 2 متر بقرية "بوشبعة" قريبا من الوحدة الجوارية رقم 21 بمدينة علي منجلي بقسنطينة، حيث تدخل عناصر الحماية المدنية، غير أن المعني توفي بعين المكان ليتم نقل جثته لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر بن الشريف، بينما وفي حادثة أخرى تدخل أعوان الحماية المدينة إثر غرق صبي في 15 من العمر، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.ع" والذي غرق بمجمع مائي واقع بقرية بن يعقوب بين بلديتي عين عبيد وابن باديس، حيث انتشله مواطنون قبل أن يتم تسليمه من قبل أهله لأعوان الحماية المدنية في محاولة لإسعافه قبل نقله لعيادة ابن باديس أين أكد الطبيب وفاته.

ابتسام ب