إصابة شاب بطلقة نارية عن طريق الخطأ

أصيب شاب يبلغ من العمر 21 سنة بمدينة البويرة، سهرة أمس، بجروح خطيرة على مستوى الأذن استدعى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة إثر تعرضه لطلقة نارية عن طريق الخطأ تسبب فيها أعوان المكلفون بالقضاء على الكلاب الضالة التابعين لبلدية البويرة بعاصمة الولاية باستعمال بنادق صيد. الحادثة وحسب أحد أصدقاء الضحية وقعت في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا إثر مباشرة الأعوان حملتهم على مستوى مدينة البويرة لاستهداف مجموعة من الكلاب لتنحرف رصاصة طائشة وتصيب الضحية الذي كان يجلس بالقرب من منزله العائلي بحي "ليزالمو" بمدينة البويرة على مستوى الأذن.