وفاة 35 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 35 شخصا وجرح 1886 آخرون في 1501 حادث مرور تم تسجيله عبر العديد من طرقات الوطن في ظرف اسبوع، 02 الى 08 يوليو الجاري، حسب ما أوردته يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تلمسان بوفاة أربعة أشخاص وجرح 55 آخرين في 39 حادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة 23007 تدخل شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية من بينها 10474 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, تم فيها إسعاف وإجلاء 1314 جريح وتحويل 8753 مريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 4005 تدخل سمح بإخماد 3260 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.