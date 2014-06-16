الحكومة تناقش مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الصحة والفلاحة والتكوين

ناقشت الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماع ترأسه الوزير الأول، عبد المجيد تبون، مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الصحة و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و التكوين المهني و الطاقة، حسبما أفاد به مصدر حكومي.

وأوضح المصدر انه تم خلال هذا الاجتماع عرض مرسوم تنفيذي من قبل وزير التكوين المهني محمد مباركي يحدد كيفيات إحداث الشهادات الممنوحة لأطوار التعليم المهني.

كما قدم وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02 / 06 / 2016 و الذي يحدد كيفيات تخصيص حساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية.

وأورد المصدر، أن الحكومة ناقشت أيضا مرسوما تنفيذيا عرض من قبل وزير الصحة السيد مختار حزبلاوي تضمن إنشاء مؤسسة عمومية استشفائية ببرج باجي مختار .

كما تم تقديم عرضين من قبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بخصوص جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017 و موسم الصيد البحري لسنة 2017 للطونة الحمراء و المرجان".