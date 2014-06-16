توقيف شابين يحترفان تزوير الأوراق النقدية

قدمت مصالح أمن قسنطينة أمام الجهات القضائية شابين يبلغان من العمر 18 و 22 سنة عن قضية حيازة وعرض للتداول أوراق نقدية مزورة، وتعود وقائع القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم وأثناء دوريات لقوات الشرطة للأمن الحضري الثامن عشر على مستوى حي فضيلة سعدان لفت انتباهم أحد الأشخاص يقوم باستفسار شخص عن ورقة نقدية من فئة ألفين دينار 2000 دج، مشكوك في صحتها على الفور تم التدخل من قبل عناصر المصلحة وتوقيف المعني، هذا الأخير بعد إخضاعه للملامسة الوقائية تم حجز بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 36500 دج وبعد استكمال التحقيق المفتوح مع المشتبه فيه تم تحديد هوية شريكه ليتم توقيفه هو الآخر.

ف - ط