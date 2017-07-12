الإعلان عن النتائج النهائية للدورتين نهاية الشهر الجاري

100 ألف تلميذ مقصى على موعد اليوم مع اجتياز البكالوريا الاستثنائية

من المنتظر أن يباشر أزيد من 100 ألف تلميذ معني بدورة للبكالوريا الاستثنائية اجتياز الامتحان المصيري، صبيحة اليوم، حيث جندت وزارة التربية الوطنية كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح هذه الدورة الاستثنائية التي تأتي في ظروف خاصة للمرة الأولى.

خصصت وزارة التربية الوطنية 299 مركز إجراء على المستوى الوطني لأكثر من 100 ألف تلميذ، يشرعون في اجتياز البكالوريا في دورة استثنائية تنطلق اليوم، وتستمر إلى غاية 18 جويلية الجاري، حيث تستمر أيام الامتحانات لمدة خمسة أيام، وستنطلق عملية تصحيح أوراق الامتحانات ابتداء من 20 جويلية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بالنسبة للدورتين نهاية الشهر الجاري، وعن الإجراءات الأمنية لمنع الغش أكدت وزيرة القطاع نورية بن غبريت، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد ناشري المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

1259 مترشح لاجتياز الامتحان بمعسكر

كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بولاية معسكر عن استعداد 1259 مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جويلية 2017 صبيحة اليوم، موزعين على 6 مراكز إجراء، وأحصت مديرية التربية لولاية معسكر183 مترشح متمدرس و1076 مترشح حر، حيث سيجتاز هؤلاء الامتحان في 9 مواد، كما تم تعيين ثانوية مكيوي مامون كمركز إجراء بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و5 مراكز إجراء أخرى للمترشحين الأحرار، كما تم تعيين ثانوية توفيق المدني بالمشرية ولاية النعامة كمركز تجميع لأوراق المترشحين الأحرار والمتمدرسين.

1636 مترشح معني بالدورة في غرداية

يتوجه 1636 مترشح اليوم، لاجتياز الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا بولاية غرداية من بينهم 128 متمدرس نظامي و1608 من المترشحين الأحرار بمختلف الشعب، حيث خصصت مديرية التربية أربعة مراكز على مستوى عاصمة الولاية لإجراء الامتحانات، وتم تكليف 800 أستاذ بالحراسة إلى جانب المؤطرين ورؤساء المراكز، كما أشار مدير التربية عمار طيباني، أن ظروف الإطعام والنقل متوفرة وممونة بالنسبة لكافة المؤطرين المكلفين بعملية الحراسة، فضلا عن تجهيز كل القاعات بالمكيفات لضمان سير الامتحانات في ظروف عادية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي كانت قد اتخذتها وزارة التربية في دورة جوان المنصرم التي تتعلق بمنع إدخال الهواتف النقالة بالنسبة للمترشحين، بالإضافة إلى تشديد عملية الحراسة تفاديا لتسريب أسئلة الامتحانات.

9 مراكز لاستقبال 2751 مترشح بسكيكدة

يتقدم 2751 مترشح بينهم 2526 مسجل ضمن المترشحين الأحرار لاجتياز شهادة البكالوريا بولاية سكيكدة، على خلفية القرار القاضي بإعادة الدورة بالنسبة للمترشحين المتغيبين عن الدورة العادية، وفي هذا الصدد، خصصت مصالح مديرية التربية بالولاية 9 مراكز إجراء لاستقبال أعداد المترشحين الذين كان الإيواء أحد الأسباب الرئيسية في تغيب أغلبيتهم، لا سيما في وسط المترشحين الأحرار الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مراكز الإجراء، على غرار عاصمة الولاية، والذين واجهوا إشكالية عدم استقبالهم على مستوى الإقامات الجامعية بالحدائق، وهو المكان الذي كان يمثل الحل لهم في السنوات الماضية.

1775 مترشح لامتحان البكالوريا الاستثنائية بعين الدفلى

سيكون 1775 مترشح معني بإجراء امتحان شهادة البكالوريا الاستثنائية، اليوم 13 جويلية 2017، على مستوى ولاية عين الدفلى، موزعين على 05 مراكز إجراء منها 03 مراكز بعاصمة الولاية ومركزين بكل من مدينة خميس مليانة والعطاف. وحسب مصالح قطاع التربية، فإنها قامت بكل التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالتحضير للدورة الاستدراكية الخاصة باجتياز امتحان البكالوريا سواء منها المادية أم البشرية.

4 آلاف مترشح للدورة الاستثنائية في برج بوعريريج

أكدت مديرية التربية لولاية برج بوعريريج، أنه تم إحصاء 3987 تلميذ معني بامتحانات شهادة الباكالوريا المقررة اليوم، وذلك في إطار الدورة الاستثنائية للتلاميذ المترشحين الذين تأخروا عن الاستحقاق التربوي في الدورة الأولى العادية، كما كشف ذات المتحدث الرسمي عن أنه تم تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية، من خلال ضمان تأطير جيد من قبل 200 مؤطر وأزيد من 200 مراقب على مستوى 11 مركزا منتشرة على إقليم الدوائر العشرة لولاية برج بوعريريج.

مديرية التربية بالشلف تسجل 2110 مترشح

تستقبل مراكز إجراء خاصة بامتحان شهادة البكالوريا الاستثنائية اليوم 07، على مستوى ولاية الشلف 2110طالب مترشح لاجتياز هذا الامتحان المصيري ومؤهل للولوج إلى مقاعد التعليم العالي والبحث العلمي. وحسب مصالح مديرية التربية بالولاية، فإنها أنهت كل الإجراءات المتعلقة بالتحضير للدورة الاستدراكية الخاصة باجتياز امتحان شهادة البكالوريا سواء المتعلقة بالجانب المادي أم البشري من مؤطرين أو مترشحين، والذين تم إحصاؤهم حسب القوائم النهائية المضبوطة بـ 2110 مترشح من بينهم 251 مترشح متمدرس و1859 مترشح حر، سيتوزعون على 7 مراكز إجراء بعاصمة الولاية.

توفير الإطعام وحافلات نقل لفائدة 195 تلميذ نظامي بقسنطينة

سجلت مديرية التربية لولاية قسنطينة أزيد من 3000 مسجل معني بالامتحانات الاستثنائية لشهادة البكالوريا، حيث تقرر توفير النقل والإطعام للتلاميذ النظاميين والمقدر عددهم بـ 195 تلميذ سينطلقون جميعا من أمام مقرات بلدياتهم، إلا فيما يتعلق بتلاميذ حي بكيرة ومدينة علي منجلي. وستجرى امتحانات شهادة البكالوريا في دورتها الاستدراكية بـ 8 مراكز جميعها بعاصمة الولاية، وهو ما يحتّم على الجهات المختصة تأمين النقل والإطعام للتلاميذ المتمدرسين، حيث ستوفر حافلات نقل من مختلف البلديات نحو عاصمة الولاية، تنطلق جميعها من أمام مقرات البلديات.

2324 مترشح في الدورة الاستثنائية بتيارت

يُنتظر أن يلتحق 2324 مترشح لشهادة البكالوريا في دورتها الاستثنائية اليوم، من بينهم 231 تلميذ مترشح من النظاميين والبقية من الأحرار عبر مختلف الشُعب، وكان هؤلاء قد تم إقصاؤهم في الدورة السابقة نتيجة التأخر أو الغياب، وفي هذا الخصوص كشف مصدر مسؤول من مديرية التربية عن توقير السلطات المعنية جميع الظروف المادية والبشرية لهذه الدورة الاستثنائية.

2859 مترشح معني بالدورة الثانية في تلمسان

باشرت مديرية التربية لولاية تلمسان تحضيرات حثيثة، من أجل إنجاح الدورة الثانية للبكالوريا التي ستنطلق اليوم، وضمان سيرورتها في أحسن الاحوال، حيث صرح المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية محمد كرمة، أن مصالحه أحصت 2859 مترشح معني بالدورة الثانية للبكالوريا منهم 84 متمدرسا، سيُوزعون على 07 مراكز بإقليم تلمسان الكبرى فقط، وتم استدعاء نحو 800 مؤطر لضمان إنجاح هذه الامتحانات في أحسن الظروف.

2347 مترشح لاجتياز الامتحان بعنابة

خصصت مديرية التربية بولاية عنابة سبعة مراكز لإجراء امتحانات الدورة الثانية لشهادة البكالوريا، بالإضافة إلى مركز إعادة التأهيل بالبوني الذي يتضمن 118 حجرة خاصة بالاختبارات، ويقدر عدد الممتحنين بعنابة المعنيين باجتياز شهادة البكالوريا 2347 مترشح من بينهم 220 متمدرس أقصوا بسبب التأخر أو التغيب عن يوم الاختبار و2127 مترشح من الأحرار، كما سيجري الامتحان كفيف واحد، وسيتم دمج المترشحين الأحرار والمتمدرسين استثنائيا في أفواج ومراكز واحدة، وحسبما كشفت عنه مصادر المحور اليومي ، فإنه سيتم اجتياز امتحانات البكالوريا في ثانوية 8 ماي 1945، ثانوية سيدي إبراهيم، ثانوية العربي بن مهيدي المعروف بالصفصاف 1، ثانوية زيغود يوسف المعروف بالصفصاف 2 بالسهل الغربي، ثانوية أبو مروان وثانوية بوطبة بشير المقاومة الموجودة في حي بلعيد بلقاسم.