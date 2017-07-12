طلب من 3 وزارات إعداد تقرير مفصل في ظرف 15 يوما

تبون يأمر بإنشاء لجنة تحقيق حول جدوى المناطق الصناعية

أكثر من 15 ألف مستثمر وهمي استفادوا من عقارات دون استغلالها

فتح الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون ملف العقار الصناعي رسميا أمس، بعدما أثار الموضوع كثيرا من الجدل في الفترة السابقة، واستمع لعرض مفصل عن الملف قدمته ثلاث وزارات، في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات كثيرة لطريقة تسيير هذا الملف في عهد حكومة سلال ووزير صناعته عبد السلام بوشوارب.

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون مجلسا وزاريا أمس، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير الصناعة والمناجم محجوب بدة، حول تسيير العقار الصناعي، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى. وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع شهد دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط، أنجزتها وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والصناعة والمناجم بتعليمة من الوزير الأول.

وأبرز هذا التقييم وجود 11600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم تستغل، منها 13977 قطعة أرض تغطي مساحة 5530 هكتار، لم يتم منحها، وتضم 2773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط.

كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها ولم يتم استغلالها، تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة على 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و2.949 هكتار من مناطق النشاط.

وقرّر الوزير الأول إنشاء لجنة وزارية تتكون من الوزارات الثلاث المعنية، كلفت بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع، حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزير الصناعة والمناجم وتحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر وتسييره ، يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى، ناقشت الحكومة أيضا في اجتماع ترأسه الوزير الأول مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الصحة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتكوين المهني والطاقة، حسبما ما أفاد به مصدر حكومي، وأوضح المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع عرض مرسوم تنفيذي من قبل وزير التكوين المهني محمد مباركي، يحدد كيفيات إحداث الشهادات الممنوحة لأطوار التعليم المهني.

كما قدم وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة بدوره مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16/163 المؤرخ في 02/ 06/2016، والذي يحدد كيفيات تخصيص الحساب الخاص رقم 302/124 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية. وأورد المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة ناقشت أيضا مرسوما تنفيذيا عرض من قبل وزير الصحة مختار حزبلاوي تضمّن إنشاء مؤسسة عمومية استشفائية ببرج باجي مختار.

كما تم تقديم عرضين من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، بخصوص جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017، إضافة إلى موسم الصيد البحري لسنة 2017 للتونة الحمراء والمرجان .