قوائم الترشيحات للتشريعيات قنابل موقوتة انفجرت بعد ثلاثة أشهر

هذا ما جاء في رسالة بن حمادي لولد عباس قبيل استقالته

فاجأ موسى بن حمادي متابعي شؤون الحزب العتيد باستقالته، لا سيما أنّه كان الذراع اليمنى للأمين العام جمال ولد عباس، وقدِم إلى الحزب وفق مقتضيات خارطة طريق كانت مسطرة لقيادة الحزب نحو التشريعيات، لكنّ بن حمادي قبيل استقالته كان قد كتب رسالة إلى ولد عباس، أعلمه فيها بقرب استقالته وشرح له الأسباب.

علمت المحور اليومي من مصادر من الأمانة العامة للأفلان ما جاء في مضمون رسالة المكلف بالإعلام والاتصال والوسائط الإلكترونية للحزب، موسى بن حمادي، فالتصادم بين ولد عباس وبن حمادي يعود إلى مرحلة إعداد قوائم التشريعيات، حيث ذكر الوزير الأسبق للبريد للأمين العام للحزب استياءه من عدم التزامه بالمعايير الانتقائية للمترشّحين التي حدّدتها لجنة الترشيحات المشكّلة من أعضاء في المكتب السياسي ووزراء الحزب، الأمر الذي أقصى عددا كبيرا من المناضلين الذين يستحقّون الترشّح لا سيما في فئة الشباب، حيث دخل الحزب الانتخابات بقوائم أغلبها تضمّ شيّابا ، وابتعد ولد عباس عن شعار الحزب منذ مؤتمره العاشر الذي ركّزت عليه لجنة الترشيحات في معاييرها، وهو التشبيب، مما جعل الحزب يخسر 60 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان، مقابل توسّع أحزاب حديثة النشأة قامت بإعطاء الفرصة للشباب في ترشيحاتها. كما أشار موسى بن حمادي أيضا في رسالته للأمين العام، إلى رفضه دفع مستحقّات أولئك الشبان الذين وقفوا على خدمة الحزب خلال الحملة الانتخابية، وسهروا على إنجاحها باستعمال الوسائط الإلكترونية الحديثة، حيث رفض ولد عباس دفع مستحقات شبان أسّسوا مركز الاتصال الذي خصّصه الحزب للتواصل مع المواطنين من أجل حثّهم على الانتخاب، ناهيك عن رفضه دفع مستحقات المتعامل العمومي للهاتف النقال جازي ، مما دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى قضائية ضدّ الحزب.

بن حمادي، لوح وبوحجة أُعلموا بنهاية مهمة ولد عباس

تحدّث بن حمادي في رسالته بإسهاب عن استيائه من طريقة تسيير الأمين العام للحزب، ومن عدم التزامه بخارطة الطريق التي رسمت له من قبل رئيس الجمهورية، حيث فشل حتى في مهمّة لمّ الشمل منذ تشنّج حصل بينه وبين عبد العزيز بلخادم.

ووفقا للمعلومات التي بحوزتنا، فإنّ بن حمادي ظلّ على اتّصال دائم بعضو اللجنة المركزية وزير العدل الطيب لوح، وكانا يتحدّثان دائما عن عدم رضاهما عن التصريحات التي يطلقها ولد عباس، لا سيما فيما يتعلّق بماضيه الثوري، مما جعل الحزب يتحوّل إلى مسخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فترة بالغة الحساسية، كانت الحملة الانتخابية، أين ألقت كل الأحزاب جلّ ثقلها على هذه المواقع، حيث ساهم ولد عباس في خسارة الحزب شعبيا. وقد أبلغ بن حمادي، الطيب لوح باستقالته قبل أن يضعها على مكتب الأمين العام في اليوم الموالي لاحتفالات عيد الاستقلال والشباب. في السياق ذاته، تقول المعلومات التي بحوزتنا إنّ ولد عباس الذي عيّن سعيد بوحجة عضوا في المكتب السياسي مباشرة بعد اختياره من قبل الرئيس رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، لجأ إلى تجريده من هذه الصفة، بسبب رفضه حضور اجتماع المكتب السياسي المنعقد عشية احتفالات عيد الاستقلال، إلى جانب موسى بن حمادي. وجاء رفض بوحجة الحضور بعدما تم إبلاغه أنّ ولد عباس قد انتهت مهمّته ويوشك على مغادرة الأمانة العامة.

دورة طارئة للجنة المركزية قبل 22 أكتوبر

توّج اجتماع المكتب السياسي للحزب مساء أول أمس، ببيان، أكد فيه الأمين العام أنّ انعقاد دورة اللجنة المركزية سيكون بتاريخ 22 أو 23 أكتوبر 2017، لتكون دورة عادية وليست استثنائية مثلما دعا إليه موسى بن حمادي بعد استقالته، لكنّ المعلومات التي لدينا تتحدّث عن تقديم تاريخ الدورة والإعلان عن اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب ما بين المؤتمرين، يقوم فيها ولد عباس بطرح استقالته على طريقة عمار سعداني.