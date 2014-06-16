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دعا إلى الوقوف مع الأفارقة وعدم نسيان الذاكرة

الأفلان يوافق تبّون ويعارض أويحيى

  12 جويلية 2017 - 21:35   قرئ 488 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفلان يوافق تبّون ويعارض أويحيى

عارض حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات أحمد أويحيى حول اللاجئين الأفارقة، داعيا إلى  تبني خطاب ملائم تجاه إخواننا الأفارقة الذين فروا من الحرب للجوء إلى التراب الجزائري .

انسجم موقف الحزب العتيد مع موقف الحكومة بخصوص مسألة اللاجئين الأفارقة، التي باتت تشكّل ملفا شائكا اختلفت بخصوصه التوجّهات والآراء، بعدما تمّ ربطه بالجانب الأمني بالحديث عن مخطط لإغراق الجزائر بهم. وجاء في بيان ختامي لاجتماع المكتب السياسي للأفلان مساء الثلاثاء، أن الجزائر ومن الناحية الأمنية من حقها تقنين وجود المهاجرين على أراضيها، بغض النظر عن أسباب هجرتهم، كما هو معمول به في مختلف الدول، إلا أن من الضروري  تبني خطاب ملائم تجاه إخواننا الأفارقة الذين فروا من الحرب للجوء إلى التراب الجزائري . ويأتي ذلك كردّ صريح على موقف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بخصوص اللاجئين الماليين والنيجريين الموجودين في الجزائر، ووصفهم بكونهم مصدرا للجريمة والمخدرات والأمراض، وهي التصريحات التي أثارت زوبعة من ردود الفعل الساخطة سواء على مستوى الطبقة السياسية أو المنظمات الحقوقية. وذكّر الحزب العتيد بضرورة الوقوف مع شعوب الدول الإفريقية، مثلما قدّموا هم مساعدة للجزائريين إبان الثورة التحريرية وعرض استقبالهم بسبب العنف والاضطهاد الممارس عليهم، قبل أن يضيف أن الجزائر معروفة بكونها بلد استقبال وتسامح.

حكيمة ذهبي

 

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