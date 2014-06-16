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موزعين عبر 293 مركز إجراء

10 آلاف شرطي لإنجاح دورة البكالوريا الاستثنائية

  12 جويلية 2017 - 21:43   قرئ 574 مرة   0 تعليق   الوطني
10 آلاف شرطي لإنجاح دورة البكالوريا الاستثنائية

ت جندت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 10 آلاف شرطي لتأمين مجريات دورة شهادة الباكالوريا الاستثنائية، موزعين عبر 293 مركز إجراء من أصل 299 مركز لإجراء هذه الامتحانات، حيث تم إقحام 1752 عون شرطة للتغطية الأمنية الخاصة بالإجراء، و2756 شرطي لتأمين مراكز حفظ المواضيع وجمعها بعد الامتحا،ن بالإضافة إلى تأمين مراكز التصحيح.

 

قال رزق الله خثير عميد أول للشرطة، نائب مدير أمن المنشآت العمومية بمديرية الأمن العمومي، إن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد شرعت في التحضير لعملية تأمين الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا بمجرد تأكيد خبر إجرائها من طرف وزارة التربية أي بداية من الفاتح من الشهر الجاري، قبل أن يضيف أن ذات المصالح ستستمر في ذات العملية إلى غاية 18 المقبل، حيث واصل بأن الإجراءات الأمنية الموقعة من طرف ذات المصالح تدخل في سلسلة الإجراءات العادية لبروتوكول تأمين المناسبات، وقال إنه تم فقط إعادة تفعيله الذي تم اعتماده في الدورة العادية، أما بالنسبة للمنظومة الأمنية التي تم اعتمادها لتأمين فعاليات الدورة الاستثنائية، وقال ذات المتحدث إن المديرية العامة للأمن الوطني جندت 1752عون شرطة كلفوا بتغطية عملية الإجراء عبر المراكز التابعة لاختصاص الأمن، حيث نجد 293 تابعة لاختصاص الأمن من أصل 299 مركز، بينما تصنف المراكز الستة المتبقية خارج اختصاص ذات المصالح، حيث واصل عميد أول للشرطة بأنه تم إحصاء 50 مركز حفظ للمواضيع تابعة لمديريات التربية عبر الوطن، بالإضافة إلى مركز آخر متقدم بعين صالح، قبل أن يواصل ويذكر بأنه تم أيضا إحصاء 70 مركز تصحيح، و18 مراكزا لجمع المواضيع بعد الامتحان، قبل أن يواصل بأنه تم تجنيد 2756 شرطي لتأمين هذه المراكز، مذكرا في السياق ذاته، بأنه تم إحصاء 16 مركزا متقدما خلال الدورة العادية، أيضا قال المتحدث إن عملية التأمين هذه تنطلق بدءا من تحضير الأسئلة بمركز القبة مرورا بتسليمها للتلاميذ وصولا إلى تصحيحها، ثم تطرق  خثير  إلى تدقيق في عملية المواكبة التي تتم عبر مراحل برا وجوا، وفي هذا الخصوص تم إقحام 1200 شرطي لمواكبة عملية النقل الجوي للمواضيع، هذه الرحلات التي تنتطلق من مراكز التحضير مرورا بمراكز التوزيع، أما المرحلة الجوية فعبر الطائرات الخاصة والتابعة للجيش الوطني الشعبي الذي لطالما كان سباقا في المشاركة في تأمين كل المناسبات بما فيها التربوية - حسب المتحدث ـ، فقد جند لها نحو 7200 شرطي، مرفقين بالدرك الوطني وممثلي التربية، أيضا أشار عميد الشرطة الأول إلى أن هذه الإجراءات التي تدخل في إطار البروتوكول الأمني جاءت للحد من جملة العمليات التي تعمل على تشويش الامتحانات، سعيا منها إلى الإخلال بالسير الحسن لهذه الأحداث التربوية، بالإضافة إلى تجنيد فرق مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تعمل على رصد بعض المواقع التي تنشر المواضيع، في سياق متصل، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتوفير الأمن والسلامة بمراكز اجتياز الامتحانات، حيث سخرت 400 شرطي لتأمين 20 مركز إجراء اختبار سخرت لها 100 شرطي و04 مراكز تجميع وتصحيح، سخر لها 40 شرطيا، على أن يكون 260 شرطي مقحم في عملية المرافقة الأمنية لأوراق الامتحان.

 

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