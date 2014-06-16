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تزامنت مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

نقص المكيفات يؤرق المعنيّين بالدورة الاستثنائية في الجنوب

  12 جويلية 2017 - 21:46   قرئ 627 مرة   0 تعليق   الوطني
نقص المكيفات يؤرق المعنيّين بالدورة الاستثنائية في الجنوب

يعتبر مشكل النقص الفادح في المكيفات الهوائية بمراكز إجراء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا بولايات أقصى جنوب البلاد الكبير، من بين الهواجس التي ألقت بظلالها على معنويات الطلبة، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في موجة الحر الشديد.

 

انتقدت جمعيات أولياء التلاميذ بولايات تمنراست، إيليزي، أدرار، بشار وتندوف مخطط عمل مديريات التربية التّي حملوها مسؤولية العجز الفادح عن توفير الظروف الملائمة بالنسبة للتلاميذ المشاركين في الدورة الاستثنائية لشهادة البكالوريا التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت ذات الجمعيات في مراسلة مرفوعة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن ما يزيد عن 3700 تلميذ توجهوا اليوم، إلى مراكز إجراء امتحانات  الباك  في المناطق الحدودية والنائية وحتى الآهلة بالسكان، ليتفاجؤوا بغياب المكيفات الهوائية، خاصة إذا علمنا أن درجة الحرارة فاقت في اليومين الأخيرين عتبة 51 درجة، حيث حمّلت الجمعيات في نفس المراسلة القائمين على القطاع التربوي بتلك المناطق مسؤولية تذيل ولايتهم للترتيب الوطني في نتائج الامتحانات النهائية للطور الثانوي، مشددة في ذات السياق، على ضرورة فتح تحقيق أمني وإداري معمق للكشف عن مصير الوجهة الحقيقية للأموال الضخمة المرصودة من طرف الوصاية للنهوض بالمنظومة التربوية بجنوب البلاد الكبير.

 

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