حركة في سلك الولاة تمس 28 ولاية

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس عن حركة في سلك الولاة شملت 28 واليا، تم بموجبها تعويض الذين التحقوا بالحكومة في 25 ماي الماضي، وبقيت مناصبهم شاغرة لمدة شهرين تقريبا، وتعلق الامر بولايات عنابة ووهران وتلمسان وعنابة فيما أبقى الرئيس بوتفليقة على الوالي عبد القادر زوخ على رأس العاصمة . وأعلنت الرئاسة أيضا عن حركة في سلك الولاة المنتدبين، خمسة منهم بالعاصمة.

وذكر بيان للرئاسة، نشرته الاذاعة العمومية بموقعها الالكتروني، أن الرئيس بوتفليقة أجرى التغييرات في قطاع الموظفين الكبار بالجماعات المحلية، بناء على المادة 92 من الدستور التي تمنحه سلطة التعيين في عشر وظائف، منها الولاة. وعين الرئيس مولود شريفي واليا لوهران خلفا لعبد الغني زعلان (وزير الاشغال العمومية والنقل حاليا)، واختار محمد سلماني واليا لعنابة خلفا ليوسف شرفة (وزير السكن والعمران حاليا)، وعيَن علي بن يعيش واليا لتلمسان خلفا أحمد ساسي (وزير التجارة حاليا). أما المنصب الشاغر بالبليدة فعاد إلى مصطفى العياضي خلفا لعبد القادر بوعزقي (وزير الفلاحة والتنمية الريفية حاليا).

وأسفر التغيير عن تعيين بكوش حمو، واليا لولاية أدرار. وبن منصور عبد الله، واليا لولاية الشلف.، وصيودة عبد الخالق، واليا لولاية باتنة و ليماني مصطفى، واليا لولاية البويرة. وتم تعيين دومي جيلالي، واليا لولاية تمنراس و مولاتي عطا الله، واليا لولاية تبسة وقنفاف حمانة، واليا لولاية الجلفة. وولي على جيجل فار بشير فيما عاد منصب والي سعيدة لسيف الاسلام لوح. وعين درفوف حجري، واليا لولاية سكيكدة، و سيعدون عبد السميع، واليا لولاية قسنطينة بوشمة محمد، واليا لولاية المدية.

وتم تعيين لبقى محمد، واليا لولاية معسكر و خنفار محمد جمال، واليا لولاية البيض، و بولحية عيسى، واليا ولولاية إليزي، ولعفاني صالح، واليا لولاية برج بوعريريج و بلكاتب محمد، واليا لولاية الطارف و بن سعيد عبد القادر، واليا لولاية الوادي نويصر كمال، واليا لولاية خنشلة و بداوي عباس، واليا لولاية سوق اهراس و أحمودة أحمد زين الدين، واليا لولاية ميلة وحجار محمد، واليا لولاية النعامة ، وويناز لبيبة واليا لولاية عين تيموشنت وبراهيمي نصيرة، واليا لولاية غليزان.

وجرى استخلاف الولاة الاربعة الذين التحقوا بالحكومة بعد حالة ترقب طويلة نسبيا، كانت عاكسة لأسلوب بوتفليقة الخاص في إدارة شؤون الحكم.

من جهة أخرى تم تعيين كل من السيدة والسادة الآتية أسماءهم كولاة منتدبين:

1- زيبوش فتيحة، واليا منتدبا لبوزريعة

2- بوشارب مهدي، واليا منتدبا للحراش.

3- عبد العزيز عثمان، واليا منتدبا لباب الوادي.

4- صادق مصطفى، واليا منتدبا للدار البيضاء.

5- كياس بن عمر، واليا منتدبا لبئر مراد رايس

6- رافع عبد القادر، واليا منتدبا لإن قزام

7- زيدان لخضر، واليا منتدبا لتقرت