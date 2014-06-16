توزيع 16 ألف سكن بصيغة عدل شهر سبتمبر المقبل ببوينان

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة، عن الشروع ابتداء من شهر سبتمبر المقبل في توزيع أزيد من 16 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل على مستوى المدينة الجديد بوينان بالبليدة.

وحسب تصريحات الوزير شرفة لوكالة الأنباء الجزائرية فإن العملية تستمر إلى غاية جوان 2018 وتتم على ثلاثة مراحل، على أن يتم توزيع 7 آلاف سكن في المرحلة الأولى، وفي شهر ديسمبر يتم توزيع 3 آلاف سكن في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فسيتم من خلالها توزيع 6 آلاف سكن خلال جوان 2018.