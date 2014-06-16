بدوي يؤكد أن الجزائر وجهة استثمارية لكل مستثمر جاد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، خلال استقباله مساء أمس الخميس، للسفيرة الأمريكية بالجزائر، جون بولاشيك، أن الجزائر أصبحت قطبا اقتصاديا رائدا ولديها من المؤهلات والمقومات الاقتصادية ما يجعلها وجهة استثمارية لكل مستثمر جاد، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وأضاف المصدر، أن المحادثات بين الطرفين أكدت على ضرورة تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين الجزائري والأمريكي في مجال التكوين وتطوير الخبرات، خاصة مع ما تمتلكه الجزائر من مؤهلات إلى جانب استتباب الأمن والاستقراروهي فرصة للمستثمر الامريكي المرحب به في كل وقت.