انشاء فرق مشتركة خاصة لمنع السباحة في السدود

أمر وزير الموارد المائية بانشاء دوريات مشتركة للمراقبة والتفتيش بين الحماية المدنية و الوكالة الوطنية للسدود لمنع الاشخاص من السباحة في السدود حسب بيان للوكالة.

وأوضح المصدر، أن الدوريات المشتركة على ضفاف السدود من أجل منع الاطفال والمراهقين من الاقتراب والسباحة بداخل هذه الأحواض قصد تفادي حالات الوفاة، مضيفا أن المرحلة الأولى من العملية ستشمل 10 سدود التي سجل بها عددا هاما من حالات الغرق على غرار سد بني هارون بولاية ميلة وسيدي يعقوب بولاية الشلف قبل تعميم عمليات الرقابة على باقي السدود .

وتسمح هذه المبادرة بتحسيس المواطنين لاسيما الشباب غير المدرك لأخطار السباحة في السدود والتي انشئت لأغراض اخرى بعيدة كلية عن الاستجمام.

من جهة أخرى ستجوب قافلة مكونة من إطارات الوكالة وعناصر الحماية المدنية القرى المجاورة للسدود بغرض تحسيس الآباء حول مخاطر السباحة في هذه المنشآت، سيما وأن السباحة في السدود وتجمعات المياه أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة.