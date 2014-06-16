الجزائر تشارك في الأولمبياد الدولية للرياضيات بريو دي جانيرو البرازيلية

تشارك الجزائر في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي تجري بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خلال الفترة الممتدة من 12 الى 23 جويلية الجاري بستة تلاميذ من بينهم فتاة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية الوطنية.

وأوضح نفس المصدر أن التلاميذ الذين يمثلون الجزائر في هذه المنافسة الفكرية والتعليمية ينحدرون من ولايات أم البواقي، الأغواط، تمنراست، تلمسان، المدية وجيجل، حيث تم اختيارهم في بداية السنة الدراسة على أساس مسابقة وطنية نظمتها وزارة التربية الوطنية.

وأضاف البيان ان وفدا من المفتشين والجامعيين "قام بتحضير هذه المجموعة من الناحية العلمية والمنهجية تحت إشراف المدرب الدكتور مالك طالبي طيلة السنة الدراسة من خلال سلسلة من التجمعات المغلقة بثانوية الرياضيات بالقبة (الجزائر العاصمة)"، وبهدف ضمان "التكفل الأنجع" بالمرافقة البيداغوجية للتلاميذ المقبلين على المشاركة في هذه المنافسات الدولية للرياضيات والفيزياء، أنشأت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، لجنة خاصة ضمن اللجنة التقنية للتربية التابعة للجنة الوطنية الجزائرية لليونسك، وذكر البيان أن هذه المجموعة يؤطرها أثناء اقامتها بريو دي جانيرو "مؤطران سينضم أحدهما الى لجنة التحكيم الدولية لهذه المنافسة"، مشيرا الى أن هذه العملية "تم رعايتها من طرف الشركة الوطنية سوناطراك التي تعزز بهذا العمل لاتفاقي مع وزارة التربية الوطنية صورتها كمؤسسة لها بعد المواطنة تشجع العلم والإبداع".