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تسجيل وفاة وإصابة عشرات وإغماءات وهلع وسط السكان

قرى تيزي وزو تتحول إلى رماد وخلية أزمة لمجــــــــــــــــــــابهة الكارثة

  14 جويلية 2017 - 19:11   قرئ 514 مرة   0 تعليق   الوطني
قرى تيزي وزو تتحول إلى رماد وخلية أزمة لمجــــــــــــــــــــابهة الكارثة

تحولت بلدية آيت يحي موسى، أول أمس، إلى منطقة معزولة ومنكوبة بعدما حاصرتها النيران من الجهات الأربع، حيث التهمت منازل بأكملها وجعلت من قراها رمادا بعدما أتت على الأخضر واليابس وتسببت في وفاة ستيني وإصابة عشرات من مواطني المنطقة التي بقيت طيلة 48 ساعة الأخيرة تحت رحمة الدخان الكثيف. 

تزامن تجدد الحرائق ببلدية آيت يحي موسى مع الزيارة الميدانية لرئيس المجلس الشعبي الولائي إلى المنطقة لتفقد الوضع وما خلفه الحريق المهول الذي عرفته قرى البلدية من خسائر مادية وبشرية أول أمس، حيث بلغت النيران مشارف البلدية وامتدت حتى معظم القرى الشمالية، على غرار إيمولاك، أعفير، ثاريكث، وغيرها من القرى الأخرى التي لم يجد سكانها أي سبيل آخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سوى الهروب من منازلهم وإخلائها وسط أجواء سيطر عليها الهلع والخوف الشديد من الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة. هاجس أعاد لأذهان السكان ما شهدته البلدية عام 2008 لكن ليس بشدة هذه المرة التي جعلت الكل في حال استنفار، وجعلت رئيس البلدية سعيد بوغدة يدق ناقوس الخطر لدى السلطات الولائية، من أجل تفعيل مخطط مجابهة الحرائق وإيصال القرى المعزولة بشاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، فضلا عن المؤسسة التركية المكلفة بإنجاز الطريق السيار. في سياق آخر، تحول مقر بلدية آيت يحي موسى إلى مسرح لتجمهر العشرات من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من رد فعل السلطات الولائية التي تجاهلت خطورة الوضع وتعاملت معه بسطحية رغم نداءات السكان المتكررة، إلى حد حدوث مناوشات بين أعضاء لجنة المجلس الشعبي الولائي وبعض السكان الذين لم يتحملوا التجاهل الممارس ضد بلديتهم المصنفة منطقة منكوبة على جميع الأصعدة، ويقول مصطفى شيخ عضو بالمجلس الشعبي البلدي في تصريحاته لـ»المحور اليومي»: «لا نريد وعودا زائفة، السكان في أمسّ الحاجة إلى تدخل السلطات بهدف احتواء الأزمة وإخماد الحريق وأخذ انشغالات المتضررين الذين فقدوا منازلهم ومواشيهم وأشجارهم وغيرها من الأرزاق الأخرى التي تحولت إلى رماد على محمل الجد». من جهة أخرى، وبعدما اضطر الوفد المرافق لرئيس المجلس الشعبي الولائي إلى مغادرة مركز آيت يحي موسى الذي حاصرته النيران من كل الجهات، قال رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد مصلى إن الوالي تجاهل خطورة الوضع لعدم صحة المعطيات التي ترده من عين المكان، مما جعله يقوم بتنصيب خلية أزمة لمجابهة الوضع بآيت يحي موسى مع إخطار جميع مصالح القطاعات المختلفة لاسيما الموارد المائية والري، الحماية المدنية، محافظة الغابات، الجيش الوطني، الدرك الوطني وغيرها من المصالح الأخرى، لتوفير كافة الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لاحتواء الوضع وإخماد الحريق قبل اتساع رقعته وتضاعف خسائره أكثر. 

اغيلاس، ب  

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