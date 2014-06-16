حرائق تأتي على الأخضر واليابس

آيت يحي موسى... على خطى أثر الرماد

انقشع الدخان من السماء، وبدأت تنكشف معه حقيقة الفاجعة، وكم كان المشهد مرعبا، فما كان في السابق أخضر أضحى في دقائق معدودة رمادا، وتحول هدوء المنطقة في لحظات إلى مصدر رعب وهيجان، وتعالت معه صرخات السكان «نحن نحترق هل من منقذ؟»، «أين هي السلطات؟». نداءات لم ولن تجد جوابا ولن يشعر بها سوى من فقد أعز الناس إلى قلبه، ومن خسر رزقا ومأوى وتحولت أراضيه إلى جرداء محترقة.

آيث رحمون، آيث واسيف، آيت سليمان، أعفير، إماكسنان، تاشتيوين، إمولاك وغيرها من القرى الأخرى التي تختلف أسماؤها وإحداثياتها في إقليم بلدية آيت يحي موسى بالناحية الجنوبية لولاية تيزي وزو، لكن لجميعها قاسم مشترك يتمثل في اللون الأسود الذي يغطي مئات من الهكتارات نتيجة الحريق المهول الذي ضرب المنطقة ليومين متتاليين مخلفا خسائر مادية وبشرية وقفت على حقيقتها «المحور اليومي» التي تنقلت إلى المنطقة واكتشفت عن قرب أنين ومعاناة السكان.

آيت يحي موسى... الضربة القاضية

لم يكن الحريق الذي عرفته مؤخرا قرى آيت يحي موسى عاديا بل كان أشبه بالضربة القاضية التي كانت منذ الاستقلال تعاني التهميش والإقصاء على جميع الأصعدة لاسيما التنموية منها، حيث لم يعد لسكانها ما يسترزقون به بعدما التهمت النيران أشجار الزيتون التي تعد مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لأغلبية العائلات. منازل لم تبق منها سوى جدرانها التي تشهد على قوة الكارثة، عشرات من رؤوس الماشية النافقة، مئات من صناديق النحل المحترقة… كم كان المشهد مرعبا تقشعر له الأبدان. وصلنا إلى مركز البلدية في حدود الساعة الحادية عشر صباح أول أمس، ولم نطل المكوث لنتجه رفقة أحد مواطني المنطقة إلى قرية آيت رحمون التي تبعد بنحو 10 كم عن مركز آيت يحي موسى، بعدما شهدت القرية سقوط أحد شيوخها البالغ من العمر 64 سنة، بعدما تعرض إلى حروق من الدرجة الثالثة، لنكتشف الوضع عن قرب، حيث إن ما كان في السابق أخضر أضحى رمادا، وجعلت ألسنةُ النيران الأرضَ جرداء محترقة. وصلنا إلى وسط القرية وتبادلنا أطراف الحديث مع بعض سكانها وسط أجواء سيطر عليها الغليان الشعبي، حيث قالوا لنا بصوت واحد «هل ترون كل هذا؟ من المسؤول؟ أين السلطات؟»، وغيرها من الأسئلة الأخرى التي قال عنها مرشدنا إنهم لن يجدوا لها جوابا، خصوصا أن البلدية شهدت في 2008 حريقا شبيها وإلى حد الساعة لم يستفد المتضررون من أية تعويضات عن خسائرهم. من الصعب جدا تحمل المشهد وملامح الغضب واليأس بادية على وجوه المواطنين الذين لن تسمع في حديثهم سوى «لم يبق شيء، إنها الكارثة». غادرنا القرية وحاولنا التوجه نحو قرية آيث واسيف وسط رائحة الدخان التي كان ما تزال تنبعث من جذوع أشجار الزيتون المحترقة، إلا أن قوة الصدمة من حجم الخسائر المهول والحرارة التي تتعدى 45 درجة، جعلتنا نعود أدراجنا إلى الوراء ونغادر هذه القرى تاركين وراءنا صورا ستبقى راسخة في أذهان الأهالي إلى الأبد. عدنا إلى وسط المدينة وتوجهنا هذه المرة إلى قرية تاشتوين من الجهة الشمالية للبلدية، فلم يكن المشهد مختلفا، إذ اختفت أشجار الزيتون والتين التي كانت تغطي مساحات كبيرة ولم تبق سوى بعض أغصانها بينما تحول أغلبها إلى رماد. هذه المرة التقينا بأحد مواطني المنطقة، وفهمنا من كلامه أنه ما زال تحت الصدمة، ولم يتوقف عن ترديد «كنا نشاهد الحريق، كان بعيدا، وفي دقائق معدودة حاصرتنا النيران من كل الجهات، إنها الكارثة. خسرت كل شيء…»، قبل أن يؤكد أنه خسر 20 رأسا من الماشية، تعب على تربيتها طيلة 3 سنوات وكان بصدد الاستعداد لبيعها بمناسبة عيد الأضحى المقبل لتعويض تعبه وشقاء عائلته، لكن جهوده ذهبت سدى.

مواطنون يروون تفاصيل يوم الرعب

«الكل يجري، عائلات أخلت منازلها، الكل يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، صراخ النساء وبكاء الأطفال في كل مكان»… إنها ليست حربا أو زلزالا أو ما شابه ذلك، إنها ردة فعل مواطني قرى آيت يحي موسى بعدما بلغ الحريق مشارف منازلهم، حيث روى «عمي أحمد» قائلا: «كنا نراقب رفقة مجموعة من الأصدقاء الدخان المتصاعد في موقع الحريق الذي تم إخماده في يومه الأول، لم يَبدُ قويا والجميع ظنوا أن الحريق أُخمد نهائيا، لكن بعد لحظات فقط شاهدنا ألسنة النيران التي تجددت في المكان ذاته، وفي لحظات اتسع نطاقها لتبلغ منازل تقع في مركز البلدية». وأضاف «فجأة تغيرت الأمور وتحوّل الهدوء إلى ضجيج عارم، وتعالى صراخ النسوة اللواتي كن يحملن حقائبهن وما استطعن إنقاذه، كما تعالت أصوات بكاء الأطفال الذين كانوا يهرعون فارّين في كل الاتجاهات… حقيقة إنها حال هلع وفزع لن تمحى من ذاكرتي»، يقول محدثنا.

أسباب اندلاع الحريق، غياب السلطات... اللغز المحير للسكان

شكل الحريق المهول الذي شهدته بلدية آيت يحي موسى نهاية الأسبوع المنصرم، وسرعة تنقله من منطقة إلى أخرى ابتداء من قرية إملكشن ببلدية مكيرة وصولا إلى قرى آيت يحي موسى في ظرف جد قصير، لغزا محيّرا بالنسبة لمواطني البلدية الذين لم يفهموا سرعة وقوة النيران التي أتت في دقائق على الأخضر واليابس، إذ أكدوا في تصريحاتهم أنه حريق غير عادي رغم أن الرياح والحرارة التي بلغت مستوياتها القصوى كانا عاملي مساعدة، إلا أن تورط اليد البشرية في الحريق غير مستبعدة، وأكثر من ذلك طرح المواطنون تساؤلات كثيرة حول الأسباب التي جعلت الحماية المدنية تتأخر في التدخل، وإن وصلت فقد كانت عاجزة عن إخماد الحريق لفرط قوته، ولولا تدخل عناصر الدرك والجيش الوطني الشعبي وإمدادات الشركة التركية لإنجاز الطريق السيار بصهاريج المياه لكانت الكارثة. وأكد السكان بكل غضب أن بلديتهم «استُهدفت»، ويطالبون السلطات المعنية بالتحقيق في القضية والكشف عن ملابساتها، وقال السكان إن هذه الشكوك قد تمت تغذيتها أكثر بعد تأخر السلطات في تنصيب خلية متابعة مستجدات الحريق ولماذا كانت خلية يقظة وليست خلية أزمة لمجابهة الكارثة، ولماذا لم يتم حسبهم- تصنيف البلدية كمنطقة منكوبة، لاحتواء الوضع وإعانات العائلات المتضررة التي تم إحصاء خسائرها من طرف لجنة خاصة، لكن مخاوفهم -احتكاما لتجربتهم الماضية- تجعلهم يفقدون الثقة في هذه العملية التي يرى جل محدثونا أن المراد منها امتصاص غضب السكان وتهدئتهم في الوقت الراهن دون غيره كما كان عليه الحال خلال 2008 التي لم يستفد بعدها المتضررون من أي تعويض، رغم استفادة البلدية من مخطط تنموي استعجالي لم يجسد بعد على حد قول أحد المواطنين.

حجم الكارثة يعيد طرح تساؤلات بشأن فعالية مخطط مجابهة الحرائق

بالنظر لكبر حكم الخسائر المادية المعتبرة التي خلفتها النيران التي شهدتها منطقة القبائل على غرار كثير من ولايات الوطن، تمت إعادة طرح تساؤلات عن مدى فعالية المخطط الوطني لمحاربة الحرائق الذي تعلن مصالح محافظة الغابات عن تجسيده كل فاتح من جوان بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، منها الحماية المدنية، الأشغال العمومية، الموارد المائية وغيرها من المصالح الأخرى التي أثبتت عجزها عن التعامل مع الحرائق من أجل إخمادها ومنع توسع رقعتها.

ربورتاج: أغيلاس/ ب