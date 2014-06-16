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المخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات أمام الحكومة

  14 جويلية 2017 - 19:16   قرئ 413 مرة   0 تعليق   الوطني
المخطط الوطني لمكافحة حرائق الغابات أمام الحكومة

ناقشت الحكومة، نهاية الأسبوع الجاري، الإجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لمكافحة حرائق الغابات التي أتت مؤخرا على آلاف الهكتارات عبر الوطن، الأمر الذي كشف عن غياب استراتيجية واضحة في هذا المجال، في الوقت الذي ينتظر أن تنصب فيه اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. 

استمع الوزير الأول عبد المجيد تبون لعرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، حول جهاز مكافحة حرائق الغابات لموسم 2017، في وقت تشهد العديد من ولايات الوطن حرائق هائلة أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي والثورة الغابية والحيوانية وكذا بيوت المواطنين بفعل الحرارة، واكتفى بيان لرئاسة الحكومة في هذا الصدد بالقول إن تبون استمع لعرض حول الموضوع دون تقديم أية تفاصيل أخرى، علما أن الحرائق التي عرفتها ولايات الوطن تتطلب إعلان حالة الطوارئ، وهي التي تسببت بين السادس والثاني عشر جويلية الجاري في إتلاف أكثر من 1500 هكتار على مستوى عديد ولايات الوطن، حسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للغابات، وأوضحت أن الحرائق شملت 372 هكتار من الغابات و594 هكتار من الأحراش و535 هكتار من الأدغال، أي بمعدل 46 حريقا في اليوم ومساحة 470 هكتار لكل حريق، كما أشارت المديرية العامة للغابات إلى تسجيل في الفترة الممتدة بين الأول والثاني عشر جويلية الجاري  ما لا يقل عن 550 حريقا شمل مساحة اجمالية قدرت ب2580 هكتارا. أما عن الولايات الاكثر تضررا من حرائق الغابات فهي بجاية وتيزي وزو وسطيف والمدية وسكيكدة وعين الدفلى وسعيدة وجيجل وسيدي بلعباس ومستغانم. وذكرت المديرية العامة للغابات، في هذا الصدد، بأن جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح جويلية 2017 سيتم الإبقاء عليه إلى غاية نهاية الحملة في الـ 31 أكتوبر، وأضافت أنه بالنظر إلى الأخطار المسجلة خلال هذه الفترة فيتم الاستعانة بالمواطنين سيما سكان الجوار، وطالبت بالتحلي بمزيد من اليقظة وتقديم المساعدة فيما يخص الإنذار والوقاية. ينتظر أن تنصب اللجنة الوطنية القطاعية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، تجسيدا للمخطط الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ويسعى هذا الأخير للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث أو كافة التهديدات على الإنسان وبيئته سواء كانت مرتبطة بالطبيعة أو متصلة بالنشاط البشري، وسيتم استحداث على المستوى المحلي مندوب مكلف بهذا الجانب ينسق أعماله مع مجموع الهيئات والمؤسسات العمومية لبلوغ نتائج أفضل بخصوص الوقاية وتسيير الأخطار الكبرى وذلك مع تجنيد وسائل بشرية ولوجستية هامة مثلما أضاف المتحدث. 

زين الدين زديغة 

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