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سيشرف على توزيع المساكن ويتفقد مشروع «الجامع الأعظم»

العاصمة نقطة انطلاق «مهمة» تبون لتنفيذ برنامج الرئيس

  14 جويلية 2017 - 19:21   قرئ 413 مرة   0 تعليق   الوطني
العاصمة نقطة انطلاق «مهمة» تبون لتنفيذ برنامج الرئيس

 يقوم الوزير الأول عبد المجيد تبون بزيارة عمل وتفقّد إلى ولاية الجزائر العاصمة اليوم، يتفقّد فيها سلسلة من المشاريع التنموية عبر عدد من المناطق بضواحي عاصمة البلاد، ليسجّل وزير السكن السابق أوّل خرجة ميدانية له بصفته وزيرا أوّل. 

 يباشر الوزير الأول عبد المجيد تبون خرجاته الميدانية للولايات من عاصمة البلد الجزائر العاصمة، حيث سيقوم بجولة تفقدية اليوم لعدد من الورشات التنموية الجاري تنفيذها أو التي تم الانتهاء منها في عدد من بلديات الجزائر العاصمة. واختار تبون أن تكون العاصمة أوّل ولاية يحطّ بها الرحال من مجموع عدد من الولايات التي ينوي زيارتها، للوقوف على مدى تقدّم برنامج رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والاقتصادية، حيث يشرف اليوم في أول خرجة ميدانية له على رأس الجهاز التنفيذي على توزيع مساكن من صيغة البيع بالإيجار «عدل» فضلا عن مختلف الصيغ الأخرى، في أكبر عملية لتسليم المفاتيح بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، في انتظار برمجة زيارات أخرى إلى العديد من ولايات الوطن، للوقوف على عدد من المشاريع القطاعية وتوجيه تعليمات صارمة للولاة للشروع في تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه. وسيكون عبد المجيد تبون مرفوقا بوفد وزاري مهم، حيث سيشرف على توزيع عدد من المساكن التي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية، سواء في حصة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أو الترقوي المدعم، وذلك على مستوى أحياء سيدي عبد الله والمدينة الجديدة وأولاد فايت، كما سيقف الوزير الأول على أشغال إتمام مشروع مسجد الجزائر الأعظم الذي يعرف نسبة أشغال متقدمة. وتأتي هذه الخرجة الأولى من نوعها للوزير الأول في وقت رفع فيه درجة عمله إلى السرعة القصوى، منذ أن نال مخططُ عمل حكومته ثقة البرلمان بغرفتيه شهر جوان الفارط، ويتجلى ذلك واضحا في نوعية وحجم القرارات التي اتخذها لصالح المواطنين، منها استرجاع العقار الصناعي ومراقبة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني وكذا رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية بولايات الجنوب والحدود. 

حكيمة ذهبي 

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