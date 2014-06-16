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تجّار البشر يتخفّون وراء «طالبي اللجوء»

أوروبا تستنفر قدراتها لمساعدة الجزائر على كبح المهاجرين غير الشرعيين

  14 جويلية 2017 - 19:23   قرئ 358 مرة   0 تعليق   الوطني
أوروبا تستنفر قدراتها لمساعدة الجزائر على كبح المهاجرين غير الشرعيين

  طالب وزراء خارجية أوروبا حكومات البلدان الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسّط، بتقديم المساعدة لشركاء المنظمة، وهم الجزائر، مصر، تونس والمغرب، في ملفات مقاومة الهجرة غير الشرعية والتطرّف والإرهاب. 

خلص الاجتماع التشاوري غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي ترأسته النمسا، إلى تحذيرات من عمليات اتجار بالبشر ممنهجة ومنظّمة، تقوم بها تنظيمات خارجة عن القانون في الدول الشريكة للمنظمة. وحذّرت إيطاليا وألمانيا ممّا وصفته بـ»ترحيب وهمي وغير محدود» للمهاجرين، مؤكدة أن ذلك لا يخدم سوى أعمال المهرّبين. ودعا وزيرا خارجية البلدين إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا. ولم يتحدّث المتدخّلون عن الحجم الهائل من المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون الجزائر طالبين اللجوء فرارا من الأوضاع المتردّية في بلدانهم، لا سيما من مالي والنيجر، لكنّه تحدّث عن المهاجرين العرب القادمين من بلدان تتوغّل فيها الجماعات الإرهابية، على غرار ليبيا. ودعا البيان الختامي إلى استثمارات لمصلحة الشبان والنساء في البلدان الأصلية، وإلى دعم عمليات المراقبة في بلدان الترانزيت، وأيضا إلى تحسين عمليات العودة، سواء كانت طوعية أم لا. وتعهد الموقعون أيضا بمساعدة المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة على زيادة حضورها على طول طرق الهجرة وتطوير حملات التوعية في البلدان الأصلية حول مخاطر السفر. وشكّل ملفّ اللاجئين الأفارقة موضوع جدل في الجزائر الأيام الماضية، حيث لم يصدر موقف رسمي ثابت بخصوصهم، إذ لم تتحدّث الحكومة على لسان الوزير الأول عن وجود مخطط لإغراق الجزائر بهم، لكنّ مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى قال في تصريحات أثارت جدلا واسعا إنّ هؤلاء اللاجئين الأفارقة قد أصبحوا مصدرا للإجرام، وبعده بيومين صرّح وزير الخارجية عبد القادر مساهل بخصوص الهجرة غير الشرعية بأنها أصبحت مصدر تهديد للأمن القومي للجزائر. 

 حكيمة ذهبي  

 

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