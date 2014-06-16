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ينفذون مناورات مع قطاعات أخرى في الجزائر للتكفل بالحجاج

165 عون حماية مدنية ضمن بعثة الحج هذا الموسم

  14 جويلية 2017 - 19:26   قرئ 165 مرة   0 تعليق   الوطني
165 عون حماية مدنية ضمن بعثة الحج هذا الموسم

 جندت المديرية العامة للحماية المدنية 165 عون ضمن مفرزتها المكلفة بتأطير الحجاج هذا الموسم، من أصل 800 عضو من قطاعات وزارية متعددة، سيشكلون بعثة الحج التي ستعمل على ضمان موسم آمن من كل الجوانب للجزائريين المتوجهين إلى البقاع المقدسة، لأداء الركن الخامس من الإسلام.  

سينفذ أعوان الحماية المدنية الـ 165 في بعثة الحج رفقة الأطباء والممرضين الذين سيصل عددهم إلى نحو 115 عضو مناورات في أرض الوطن، للتكفل بالحجاج عند الطوارئ ومحاكاة التعامل مع أي مشكلة تطرأ في البقاع المقدسة، على غرار ما وقع الموسم ما قبل الماضي الذي شهد سقوط رافعة داخل الحرم المكي فضلا عن موجة التدافع التي راح ضحيتها مئات من الحجاج بمشعر منى صبيحة عيد الأضحى قبل الماضي، في حين سيقدر تعداد الإئمة في البعثة أيضا بنحو 100 إمام، يضافون لآخرين من قطاعات وزارية متعددة كالخارجية والديوان الوطني للحج والعمرة وغيرهم، سيسمح لهم بالحج على غرار السنوات السابقة، وقد علمت «المحور اليومي» أن أعضاء بعثة الحج الذين سيتكفلون بتأطير حجاجنا الميامين يشترط أن تتوفر فيهم التجربة والخبرة. من جهة أخرى، أطلقت بوابة الحج الإلكترونية عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث باشر الحجاج الذين دفعوا التكاليف واقتنوا تذكرة السفر من الجوية الجزائرية في حجز غرفهم بفنادق مكة، علما أن البوابة ستُمكن مثلما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى من متابعة الجزائريين لذويهم بالبقاع المقدسة. 

زين الدين زديغة  

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