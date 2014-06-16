الوزير الأسبق للبريد أكد ما نشرته «المحور اليومي» قبل ثلاثة أشهر

لهذا السبب منع سلال بن حمادي من الترشّح للتشريعيات

أبرز موسى بن حمادي المستقيل من منصبه كمستشار مكلف بالإعلام والاتصال والوسائط الإلكترونية في حزب جبهة التحرير الوطني، أنّ مسؤولا نافذا في الدّولة قد منعه من الترشّح للانتخابات التشريعية في قوائم الأفلان.

كتب بن حمادي في رسالة الاستقالة التي وقّعها بتاريخ 6 جويلية 2017 أنّه قد واجه اعتراضات كبيرة خلال مرحلة تحضير القوائم للتشريعيات الماضية، حيث وضع ملف ترشحه في ولايته برج بوعريريج لكن الأمين العام جمال ولد عباس طلب منه تسجيل نفسه ضمن قوائم الترشيحات بولاية الجزائر العاصمة فاستجاب للطلب، لكنّ الأمين العام طلب منه مرة أخرى سحب ملف ترشيحه من العاصمة ساعتين قبل انتهاء آجال مراجعة القوائم الانتخابية وإيداعه في ولاية بومرداس، وقام إثر ذلك رغم ضيق الوقت بسحب الملف وإيداعه ببومرداس بواسطة مناضلين من هذه الولاية، لكن بن حمادي لم ينته به الأمر مترشّحا ببومرداس، حيث تلقّى اتصالا من ولد عباس أطلعه أنّ شخصية سياسية سامية قد اعترضت على ترشّحه سواء في بومرداس أو في أيّ ولاية من ولايات الوطن. واتهم الوزيرُ الأسبق للبريد الأمينَ العام للحزب بالاستسلام لهذا الاعتراض وقبول إقصاء مناضل من طرف شخصية لا علاقة لها بالهياكل التنظيمية للحزب بما فيها اللجنة الوطنية للترشيحات، واستنكر طلب ولد عباس منه الاتصال بهذه الشخصية لـ»التوسل» إليها من أجل قبول ترشيحه، ورفض بن حمادي ذلك. وكانت «المحور اليومي» قد نشرت هذه المعطيات في وقتها، حيث إنّ المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أنّ هذه الشخصية النافذة التي تحدّث عنها بن حمادي تتمثل في الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي كان يشرف بنفسه على إعداد قوائم الأفلان عن طريق الهاتف، وسبق له أن تنقّل شخصيا أكثر من مرة، إلى المكان الذي كانت تجتمع فيه لجنة إعداد القوائم من أجل التدخّل لفرض اسم أو حذف ترشيح اسم. ويعود أصل التشنّج بين موسى بن حمادي وعبد المالك سلال إلى وقت كان فيه بن حمادي وزيرا للبريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حكومة سلال الأولى، والسبب هو مشروع قانون البريد، حيث حاول الوزير تمرير بعض البنود التي جاءت في النصّ، من بينها تحييد سلطة ضبط البريد والمواصلات ورئيستها زهرة دردوري، التي أصبحت وزيرة مباشرة بعد تنحيته.

حكيمة ذهبي