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بوتفليقة يُنهي مهام 28 واليا و7 ولاة منتدبين

هـــــذا ما كلّــــف بــــه تبــــون الـــولاة الجـــــدد

  14 جويلية 2017 - 19:28   قرئ 712 مرة   0 تعليق   الوطني
هـــــذا ما كلّــــف بــــه تبــــون الـــولاة الجـــــدد

دشّنت الحكومة برنامج عملها بمجموعة ولاة جدد مهمّتهم الرئيسة الإشراف على تنمية الاقتصاد بالانطلاق من المستوى المحلّي، حيث ستسند لها مهمّة رفع تحدي تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة حتى تساهم في بناء الاقتصاد الوطني. 

 أحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة تغييرات واسعة في سلك الولاة، شملت 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، في المناطق الوسطى والجنوبية والهضاب العليا للوطن، أين يتمركز النشاط الاقتصادي ويحتاج المواطنون إلى الدّفع بالتنمية المحلية. وارتأى الرئيس تغيير ولاة في خمس ولايات جنوبية، هي: أدرار التي عيّن فيها حمو بكوش واليا جديدا، تمنراست عين فيها دومي جيلالي، البيض عين فيها خنفار محمد جمال، النعامة محمد حجار، إليزي عين فيها بولحية عيسى، والوادي التي أصبح بن عبد القادر واليا جديدا عليها. كما غيّر الرئيس ولاة بالمناطق الوسطى والهضاب العليا التي يعوّل عليها كثيرا من أجل رفع مستوى التنمية بما يليق بالمواطنين. وتمّ تعيين مصطفى العياضي واليا على البليدة، ليماني مصطفى واليا على البويرة، عبد الحق صيودة واليا على باتنة، مولاتي عطا الله واليا على تبسة، بن يعيش علي واليا على تلمسان، قنفاف حمانة واليا على خنشلة، فار بشير واليا على جيجل، سيف الإسلام لوح واليا على سكيكدة، سلماني محمد واليا على عنابة، سعيدون عبد السميع واليا على قسنطينة، بوشمة محمد واليا على المدية، لبقى محمد واليا على معسكر، شريفي مولود واليا على وهران، العفاني صالح واليا على برج بوعريريج، نويصر كمال واليا على خنشلة، بداوي عباس واليا على سوق أهراس، أحمودة أحمد زين الدين واليا على ميلة، ويناز لبيبة واليا على عين تيموشنت، براهيمي نصيرة واليا على غليزان. كما مسّت الحركة أيضا سبعة ولاة منتدبين، وعيّنت زيبوش فتيحة واليا منتدبا لبوزريعة، بوشارب عبد العزيز واليا منتدبا بالحراش، عبد العزيز عضمان واليا منتدبا بباب الوادي، صادق مصطفى واليا منتدبا للدار البيضاء، كياس بن عمر واليا منتدبا لبئر مراد رايس. كما عيّن ولاة على الدوائر التي تمتّ ترقيتها إلى ولايات منتدبة، حيث عين رافع عبد القادر واليا منتدبا لعين قزام وزيدان لخضر واليا منتدبا لتقرت. وينتظر من الممثلين الجدد لرئيس الجمهورية بالولايات أن يقفوا على نقطة بالغة الأهمية في مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، وتتمثّل في منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. وهو البرنامج الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية بالانطلاق من البلديات، حيث أقرّ عدّة مسؤولين سامين في الحكومة من بينهم الوزير الأول بوجود «تفريط» في بعض المناطق بالهضاب العليا والجنوب، رغم الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها. 

حكيمة ذهبي 

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