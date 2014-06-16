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قائمة السكن الاجتماعي قضايا عديدة في انتظاره

تعيين محمد سلماني واليا لعنابة ينهي شغور المنصب

  14 جويلية 2017 - 19:29   قرئ 741 مرة   0 تعليق   الوطني
تعيين محمد سلماني واليا لعنابة ينهي شغور المنصب

 تعرف سكان ولاية عنابة أول أمس، على هوية الوالي الجديد لولايتهم بعد الإعلان عن حركة الولاة، حيث تم تعيين محمد سلماني الوالي السابق لولاية باتنة خلفا ليوسف شرفة الذي تم تعيينه وزيرا للسكن والعمران في التغيير الحكومي الأخير. 

  سبق للوالي محمد سلماني أن شغل العديد من المناصب، حيث كانت بدايته رئيسا لدائرة القليعة سنة 2004، وبعدها رئيس دائرة لسطيف سنة 2006، ثم شغل منصب الأمين العام بولاية سكيكدة من سنة 2010 إلى غاية أكتوبر 2014، ثم تم تعيينه واليا لبشار، وفي جويلية 2015 تم تعيينه واليا لباتنة. وتنتظر الوالي الجديد عدة قضايا عالقة بعنابة، أبرزها قائمة 1000 مسكن اجتماعي التي سيتم الإفراج عنها ببلدية عنابة والتي تعتبر قنبلة موقوتة، كما تنتظره عدة تحديات، كالحفاظ على تطهير وسط المدينة من التجارة الفوضوية التي نجحت في عهدة الوالي السابق، كما سيصطدم الوالي الجديد مثل سابقيه بمافيا العقار التي ترغب في بسط منطقها على السلطات، إضافة إلى ظاهرة البيوت الفوضوية التي ينتظر أصحابها كل فترة فراغ كي ينتشروا كالفطريات. ويتمنى سكان مدينة عنابة أن ينجح الوالي الجديد في النهوض بمدينتهم التي تعرف تأخرا في مجالات عدة مقارنة بباقي المدن الكبرى، وتحتاج إلى تكريس كثير من المشاريع التي بقيت مجرد حبر على ورق، خاصة من الجانب السياحي والاقتصادي.  

إلياس ب 

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