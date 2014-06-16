الأساتذة وصفوها بـ»الدورة الفاشلة»

غيابات بالجملة وسط النظاميين والأحرار يقاطعون البكالوريا الاستثنائية

شهد اليوم الأول من البكالوريا الاستثنائية الخاصة بالتلاميذ المقصيين غيابات بالجملة خاصة وسط الطلبة الأحرار، وقد بلغت نسبة المقاطعة في أغلب الولايات أكثر من 70 بالمائة، حيث سجلت بعض مراكز الإجراء عزوفا كليا للتلاميذ، وتم غلقها منذ الساعات الأولى لانطلاق الامتحانات. وفيما يخص الإجراءات الأمنية فقد تمكنت الوزارة من منع تسريب المواضيع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرزت وزيرة التربية الوطنية في رسالة وجهتها إلى المترشحين في الدورة الاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا بالنسبة للسنة الدراسية 2016-2017 سيكون موحدا بالنسبة لدورتيْ جوان وجويلية، وسيكون ذلك في 25 جويلية الجاري على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لتنطلق بعدها التسجيلات الجامعية في الفترة الممتدة بين 1 و16 أوت المقبل.

1000 مترشح «مقاطع» للامتحانات ببرج بوعريريج

بقي التلاميذ المترشحون ببرج بوعريريج خاصة من الأحرار أوفياء لتقاليدهم، حيث تغيب عن الاستحقاق التربوي نحو 1000 مترشح عن مراكز الامتحانات الخاصة بشهادة البكالوريا في دورتها الاستثنائية التي انطلقت في ظروف حسنة ووسط تنظيم محكم من قبل السلطات المحلية التي وفرت كافة الظروف المادية والبشرية من أجل إنجاح الاستحقاق التربوي.

70 بالمائة نسبة غياب المترشحين بغرداية

سجل قطاع التربية بولاية غرداية يوم الخميس المنصرم حالات غياب بالجملة في صفوف المترشحين المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بغرداية، حيث بلغ عدد الغيابات أكثر من 1100 مترشح من بين 1636 جلهم من المترشحين الأحرار، أي بنسبة 70 بالمائة.

غياب 43 مترشحا بتمنراست

سجلت مديرية التربية بولاية تمنراست تخلف 43 مترشحا في شهادة البكالوريا من الذين تم إقصاؤهم في الدورة العادية عن اجتياز الاختبارات في الدورة الاستثنائية، والتي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا بغية إعطاء الفرصة لهؤلاء الطلبة.

الأحرار يفضلون الشواطئ على اجتياز الامتحانات بعنابة

أوضحت مصادر «المحور اليومي» أن نسبة المتغيبين عن الامتحانات أمس قد بلغت قرابة 30 بالمائة من بين المترشحين الأحرار لاجتياز الدورة الثانية من امتحانات شهادة البكالوريا. وأكدت مصادرنا من مديرية التربية لولاية عنابة أن المتمدرسين الذين تم إقصاؤهم من الدورة الماضية بسبب التأخر حضروا جميعا للامتحانات ولم يتم تسجيل أي تأخر.

نبيل شعبان/مراسلون