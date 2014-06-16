فيما عين عبد الخالق صيودة واليا على باتنة

عبد السميع سعيدون على رأس ولاية قسنطينة

أسفرت الحركة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة عن تعيين سعيدون عبد السميع على رأس ولاية قسنطينة قادما من ولاية برج بوعريريج، خلفا لكمال عباس الذي لم يكمل عاما بعاصمة الشرق، التي غادرها أمين عام الولاية عبد الخالق صيودة ليكون واليا على باتنة.

تقرر تعيين عبد السميع سعيدون والي برج بوعريريج السابق على رأس ولاية قسنطينة في إطار الحركة التي أقرها نهاية الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية، ليغادر بذلك كمال عباس عاصمة الشرق التي لم يكمل فيها عاما واحدا، باعتبار أن تنصيبه كان شهر أكتوبر العام الماضي، وهي المدة التي قام خلالها بكسب تأييد وتشجيع كثيرين، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع الإعلام ونشاط خلية الإعلام والاتصال التي أعاد بعث الروح فيها، ناهيك عن تفاعله بشكل مباشر مع كل ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، فيما خلق بعض العداوة خاصة مع النائب البرلماني لخضر بن خلاف الذي كان قد راسل وزير الداخلية الثلاثاء الماضي يشتكي إقصاءه شخصيا من قبل الوالي، هذا الأخير سرعان ما أُبعد عن الولاية وتمت تنحيته بدل نقله مثلما كان متوقعا، فيما تم تعيين أمين عام ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة على رأس ولاية باتنة.

ابتسام.ب