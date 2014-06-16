تبون يبدأ زيارته إلى العاصمة من المدينة الجديدة سيدي عبد الله

باشر الوزير الأول، عبد المجيد تبون، زيارة عمل ونفقد إلى العاصمة، اليوم السبت، بتوجهه إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله مرفوقا بوفد وزاري هام إلى جانب العديد من مسؤولي السلطات المحلية.

ودشن الوزير الأول الشطر الأول من الطريق المزدوج الرابط بين الضاحية الشمالية لمدينة زرالدة والحظيرة الإلكترونية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله.و يمتد الشطر الأول ،الموضوع حيز الخدمة خلال زيارة عمل و تفقد من طرف الوزير الأول لولاية الجزائر العاصمة، على مسافة تقدر بقرابة 5ر1 كلم من أصل مسافة إجمالية طولها 10 كلم.وسيمكن المشروع من تسهيل ربط المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالمدن المجاورة.وضع حجر الأساس لانجاز 14200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله وفي نفس المدينة، وضع الوزير الأول حجر الأساس لإنجاز 14.200 وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله خلال زيارة التفقد و العمل لولاية الجزائر.و يتكون هذا البرنامج السكني من حصة تقدر ب 11.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 3.200 وحدة بصيغة السكن العمومي الترقوي