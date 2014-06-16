تسليم 16 ألف سكن عدل بسيدي عبد الله قبل نوفمبر القادم

كشف الوزير الأول "عبد المجيد تبون"، اليوم السبت، عن تسليم 16 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار"عدل" في المدينة الجديدة "سيدي عبد الله" بالجزائر العاصمة إلى غاية نوفمبر المقبل، ما سيرفع اجمالي السكنات الموزعة إلى 26 ألفا بالمدينة الجديدة.

و قال "تبون" أنه سيتم توزيع 8 آلاف وحدة سكنية في شهر أوت الداخل، آمرا القائمين على المشروع بتحضير 8 آلاف وحدة أخرى لتوزيعها بداية نوفمبر المقبل.وأضاف تبون أنّ باحتساب الـ 16 ألف وحدة سكنية مع العشرة آلاف وحدة التي تم تدشينها سابقا من طرف رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، سيرفع العدد الإجمالي لسكنات "عدل" الموزّعة بسيدي عبد الله إلى 26 ألف وحدة سكنية.