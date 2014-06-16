اكتشاف مخبأين للإرهابيين يحتويان مواد كيميائية بسكيكدة

كشفت مفرزة للجيش الجزائري، امس الجمعة، مخبأين (02) للإرهابيين يحتويان على (500) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، إضافة الى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية، بسكيكدة، حسب ما أفادت به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر انه :"في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليات بحث وتمشيط، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 جويلية 2017 بسكيكدة/ن.ع.5، مخبأين (02) للإرهابيين يحتويان على (500) كيلوغرام من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، إضافة الى معدات تفجير وكمية من المواد الغذائية. فيما دمرت مفرزة أخرى خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالمدية/ن.ع.1".

وأضافت الوزارة "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، في عمليتين منفصلتين بكل من جيجل/ن.ع.5 وغرداية/ن.ع.4، تاجري (02) مخدرات وحجزوا (33,2) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى، أحبط عناصر من حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لثمانية (08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، حسب البيان.