وزير الخارجية اليمني يحيي دعم الجزائر

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني "عبد الملك المخلافي"، اليوم السبت، بموقف الجزائر الداعم لبلاده وقيادته الشرعية.

في تصريح للصحافة عقب استقباله بمطار هواري بومدين من طرف نظيره الجزائري "عبد القادر مساهل"، قال "المخلافي" أنّ الجزائر "بلد مهم عربيا، ونحن نعوّل دائما على موقفها الداعم لليمن ولقيادته الشرعية من أجل إحلال السلام".

وأبرز رئيس الدبلوماسية اليمني: "زيارتي للجزائر تندرج في إطار التشاور المستمر بين البلدين، وتهدف إلى بحث الأوضاع السياسية والإقليمية والقضايا المتعلقة بالوضع العربي والإرهاب بشكل عام".

وأردف "المخلافي": "تشكّل هذه الزيارة فرصة لاطلاع الأشقاء الجزائريين حول ما يدور في اليمن التي تعاني من آثار حرب مدمرة، وهي تسعى لتحقيق السلام وتدعم جهود المبعوث الأممي".

بعد أن وصف العلاقات الثنائية الجزائرية اليمنية بــ "الأخوية والعريقة"، أعرب "المخلافي" عن رغبته في توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى التواجد الكبير للطلبة اليمنيين بالجزائر بفضل التسهيلات المقدّمة لهم من طرف السلطات الجزائرية.

يُشار إلى أنّ زيارة وزير الخارجية اليمني إلى الجزائر ستستمر إلى غاية هذا الاثنين.