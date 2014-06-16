إنقاذ 19 "حرّاقا" جزائريا في إسبانيا

تمكنت خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية، ليلة الجمعة إلى السبت، من إنقاذ 19 "حرّاقا" جزائريا حاولوا الوصول بحرا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

استنادا إلى ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن حرس السواحل في إسبانيا، فإنّ الجزائريين الـ 19 كلهم رجال، شارفوا على الهلاك، وكان هؤلاء على متن قارب صغير بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي الإسباني.

وسبق للسلطات الإسبانية أن اعلنت مؤخرا عن إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا خلال الأيام الأخيرة، غالبيتهم أفارقة استخدموا 17 قاربا خشبيا.

وجرى اكتشاف معظم تلك القوارب في مياه مضيق جبل طارق وبحر البوران أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط.