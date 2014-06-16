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اختيار الإيواء إلكترونيا لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة

وزير التعليم العالي ينفـــــي إلغــــــاء عمليـــــــة الطعــــــــن

  15 جويلية 2017 - 19:32   قرئ 641 مرة   0 تعليق   الوطني
وزير التعليم العالي ينفـــــي إلغــــــاء عمليـــــــة الطعــــــــن

فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن تكون مصالحه قد ألغت عملية الطعن مثلما كان معمولا به سابقا، مؤكّدا أنّه قد تمّ منح فرصة أخرى للطالب لاختيار التخصص الذي يرغب في دراسته مرة ثانية مع الإبقاء على الطعون. 

 قدّم الوزير الطاهر حجار توضيحات وافية في تصريح هامشي له، خلال مشاركته في الزيارة الميدانية التي نظّمها الوزير الأوّل عبد المجيد تبون إلى ولاية الجزائر العاصمة أمس. وذكر الوزير أن الصحافة التي نشرت مضمون المنشور الوزاري قم 1 المؤرخ في 6 جوان 2017 المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة الجامعية 2017 ـ 2018 قد أخطأت في تفسير ما تضمّنه المنشور، حيث قالت إنه قد تمّ إلغاء الطعون لكنّ ذلك غير صحيح. وأبرز الطاهر حجار أنّ المنشور يتحدّث عن مرحلة ثانية للتسجيلات إن وجد الطالب أنّه لم يتمّ اختيار التخصص الذي يناسبه، حيث يمكن السماح له بإجراء تغييرات التوجيهات المسموح بها بالنسبة لطلبات محددة، عبر أرضية إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بطلبات تغيير الفرع داخل نفس المؤسسة حسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة والشروط المطلوبة، وكذا طلبات التغيير نحو مدينة جامعية أخرى، بسبب تحويل أولياء الطلبة لمدن أخرى أو المنتسبين للأسلاك الخاصة، وطلبات التغيير بعد زواج الحاصلات على شهادة البكالوريا الجدد بسبب تغيير الإقامة، حيث يسمح للطلبة القيام عبر الخط بتغيير التوجيه مع احترام الشروط المطلوبة في المنشور الوزاري وتقديم الوثائق التبريرية عبر الخط، ويفقد المترشحون المعنيون آليا توجيههم الأول. وأكّد الوزير أنّه بعد هذه المرحلة وإن لم يعجبه ما اختير له يمكنه تقديم طعن.  كما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -وفقا لما أفاد به المسؤول الأوّل عن القطاع- للطلبة أرضية إلكترونية للاستفادة من الخدمات الجامعية المتمثّلة في الإيواء والإطعام، مؤكّدا أنه إجراء يسمح بتقليص البيروقراطية على الطالب والإدارة، حيث يختار الإقامة الجامعية عبر الإنترنت، ولا يضطرّ إلى التنقّل للإدارة. ومنحت الوزارة حاملي بكالوريا 2017 إمكانية لتغيير الدوائر الجغرافية بالنسبة للميادين وفروع التكوين مثلما تم تحديدها في المنشور، لضمان توجيه أنجع لحاملي شهادة البكالوريا نحو مؤسسات التعليم العالي التي توفر قدرات استيعاب وتأطير وإيواء كافية، أما بالنسبة لفروع العلوم الطبية، فيمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعليم العالي عبر التراب الوطني حسب قدرات الاستقبال. 

حكيمة ذهبي 

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