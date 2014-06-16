إحصاء 1200 «حراق» خلال السنة الماضية عبر الوطن

توقيف 55 «حراقا» منذ بداية العام بسواحل الشلف

أحبطت وحدات المجموعة الإقليمية لحرس السواحل في تنس بالشلف، خلال فترة وجيزة لا تتعدى 04 أشهر فقط 55 شخصا متورطا في محاولة الهجرة غير الشرعية، منها 03 محاولات هجرة خلال شهر جويلية فقط، وآخر محاولة نهاية الأسبوع الماضي، فضلا عن توقيف 09 حراقة بسواحل مدينة تنس ينحدرون من ولايات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، حيث تم التكفل بهم صحيا وتحويلهم للمصالح المختصة، وقبلها وفي نفس الشهر أي جويلية تم توقيف 09 شبان، من بينهم طالب جامعي، وتتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة، وينحدرون من بلدية سيدي امحمد بن علي بولاية غليزان.

تدخلت ذات الوحدات في حدود الساعة الرابعة صباحا لإنقاذ 9 «حراقة» كانوا عالقين على متن قارب ذي محرك في عرض البحر على بعد قرابة 12 ميلا بسواحل القلتة التابعة لبلدية المرسى. وحسب مصادر مطلعة، فقد خطط هؤلاء لبلوغ الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية مقابل دفع مبالغ مالية تقدر بـ 100 ألف دج للفرد الواحد، وكانت الانطلاقة من شاطئ القلتة، وبعد ساعات قليلة من الإبحار وقع خلل في محرك القارب واندلع حريق، مما استدعى تدخل الشبان لإخماد ألسنة النيران وسط فزع وهلع كبيرين، خاصة أن أغلبهم لا يحسنون السباحة. ونجا هؤلاء الحراقة من الموت المحقق بفضل تدخل وحدات حرس السواحل في الوقت المناسب، وتم إجلاؤهم وتحويلهم إلى مستشفى تنس وخضعوا للتحقيق من طرف الجهات المختصة على أن يقدموا أمام العدالة. للإشارة، تعد هذه العملية الثالثة من نوعها في أقل من شهر والرابعة منذ بداية السنة الجارية، ليرتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين إلى 55 شخصا، منهم 9 حراقة خلال شهر أفريل، و18 حراقا في شهر جوان، و28 حراقا في ثلاث عمليات في شهر جويلية. أما خلال سنة 2016 -حسب بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان- فقد تم تسجيل أكثر من 1200 مهاجر غير شرعي خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 30 ديسمبر 2016. وحسبما كشفه ذات البيان فقد سجلت القوات البحرية منذ مطلع هذه السنة إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 1206 مهاجر غير شرعي، بعد أن حاول هؤلاء هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، حيث أصبحت هذه الظاهرة هاجسا حقيقيا للحكومة ويتجلى ذلك في زيادة عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لـ»الحراڤة» في عرض البحر

مكراز الطيب