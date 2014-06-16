في أول خرجة تفقدية له بالعاصمة

تبون يكشف عن فتح حوار اجتماعي واقتصادي واسع

يشرع الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال الأيام المقبلة في مشاورات واسعة مع ممثلي المجتمع المدني وممثلي الشعب في غرفتي البرلمان، في إطار حوار اجتماعي واقتصادي يتوج بندوة لتقييم هذه المشاورات التي تمتد على مدار شهرين ثم الخروج بتوصيات تتعلق بملفات عدة أهمها سياسة الدعم الاجتماعي.

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون الذي اختتم جولته التفقدية لعدة مشاريع بالعاصمة على مستوى المسجد الأعظم أمس، أنه وقع على المنشور المتعلق بفتح حوار اجتماعي-اقتصادي، حيث تم إيداع الملف على مستوى رئاسة الجمهورية، موضحا أن المشاورات تشارك فيها عدة أطراف منها نواب غرفتي البرلمان والنقابات وغيرها، على أن تتوج بندوة تناقش العديد من الملفات، كسياسة الدعم الاجتماعي، دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى. وفيما يتعلق بسير أشغال المسجد الأعظم، كشف تبون عن تأخر الأشغال بـ 4 أشهر، منتقدا تماطل الشركة المنجزة، حيث طالب باستدراك الوضع من أجل إقامة أول صلاة في ديسمبر من السنة الجارية، وأمر في هذا الصدد بالإسراع في وضع الواجهة على المنارة والحائط الخارجي، باعتبار أن الدراسات قد أنجزت، وكذلك الأمر بالنسبة للكتابات داخل قاعة الصلاة التي لمس رئيس الجهاز التنفيذي تأخرا في تثبيتها، حيث طالب الشركة المنجزة باستكمال العمل عليها في أقرب وقت مع الالتزام بالتواريخ التي منحت لها، في حين شدد على وضع قبة قاعة الصلاة قبل الـ 15 أوت المقبل بدل شهر سبتمبر مثلما أشار إليه المشرفون على إنجاز المشروع، وختم بالتشديد على مضاعفة فرق العمل والاعتماد على نظام 3 مداومات قصد إنهاء الأشغال في أوقاتها. وبخصوص ملف السكن، كشف الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال زيارته للمدينة الجديدة سيدي عبد الله عن توزيع 8 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» شهر أوت المقبل و8 آلاف أخرى متبقية، من أصل 26 ألف مسكن «عدل» بالمدينة الجديدة، التي وزع منها الرئيس بوتفليقة 10 آلاف سابقا، شهر نوفمبر المقبل على حد قوله، في حين أشار على هامش وضع حجر الأساس لإنجاز 14200 مسكن، منها 11 ألف بصيغة البيع بالإيجار و3200 «ال بي بي»، إلى أن تسليم المدينة الجديدة سيكون نهاية عام 2018 أو بداية 2019. أما فيما يتعلق بملف صناعة واستيراد السيارات الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا، فقال تبون إن تصريحات وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة تمثل توجه الحكومة، في إشارة منه إلى أن الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى، وعن قرب إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالعملية باعتبار أن اللجنة المكلفة تشارف على الانتهاء من عملها. كما هون رئيس الجهاز التنفيذي من تصريحات وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل التي لمح فيها إلى أن الافارقة أو المهاجرين خطر على الجزائر التي لا بد أن تبقى متيقظة من هذه الظاهرة، حيث أبرز إن مساهل لم يقل شيئا، على حد تعبيره.

زين الدين زديغة